ЄП: Голодомор в Україні - злочин геноциду

Європейський парламент визнав Голодомор - штучний голод 1932-1933 років в Україні, "спричинений зумисною політикою радянського режиму", - геноцидом українського народу. Оскільки він був "скоєний з наміром знищити групу людей шляхом зумисного створення життєвих умов, котрі були розраховані на фізичне знищення". Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій у четвер, 15 грудня, під час сесійного засідання у Страсбурзі. Резолюцію підтримало - 507 євродепутатів , 12 - проголосували "проти", 17 - утрималися. У документі вказується, що всі обставини створення штучного голоду в Україні у 1932-1933 роках, відповідають ознакам геноциду, зафіксованим у Конвенції ООН щодо запобігання та покарання цього злочину.

Спроба знову створити голод

Голодомор 1932-1933 років спричинив смерть мільйонів українців і "був цинічно спланований і жорстоко реалізований радянським режимом", щоб провадити політику колективізації та придушити прагнення українського народу до національної ідентичності, йдеться у документі. Існують дані, які свідчать, що "радянський режим зумисно конфіскував урожай зерна та закривав кордони", щоб не дати змоги українським селянам "втекти від голодної смерті".

Євродепутати також вказують на те, що дії Росії у нинішній війні проти України: "знищення її енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, блокування експорту українського збіжжя та викрадення мільйонів тон зерна" створюють підґрунтя для повторення масового штучного голоду, особливо для африканських країн, які залежать від поставок українського зерна.

Через те, що радянські злочини не отримали вчасно чіткої правової та моральної оцінки міжнародної спільноти, а також через те, що в Росії відбулася "героїзація тоталітарного радянського режиму", РФ перетворилася сьогодні на "державу-спонсора тероризму та державу, яка застосовує терористичні методи", зазначається у резолюції.

"Росія має попросити пробачення"

Європарламент констатує, що "акт геноциду, скоєний тоталітарним радянським режимом, завдав істотної шкоди основам українського суспільства". Євродепутати закликали "зокрема Російську Федерацію та інші країни, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу, відкрити свої архіви щодо штучного голоду в Україні в 1932-1933 роках". Євродепутати вважають, що Росія "як правонаступниця Радянського Союзу" має не лише офіційно визнати Голодомор, а й "попросити пробачення за ці злочини".

Резолюція також засудила факти "маніпулювання нинішнім російським режимом історичною пам’яттю" та примусове закриття правозахисної організації "Меморіал". І закликала державні та приватні інституції і громадянське суспільство країн-членів ЄС зупиняти всі спроби "кримінальних режимів" викривлювати історичні факти за допомогою фейкових наративів.

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Євродепутати також закликали провести публічні дебати про злочини радянського режиму, які дали б їм чітку історичну та правову оцінку. На їхню думку, така дискусія є надзвичайно важливою для стійкості сучасних демократій перед новітніми загрозами. Це було б важливо передусім для самої Росії, аби сформувати у її громадян "стійкість до дезінформації та викривлених історичних наративів", щоб таким чином запобігти повторенню злочинів, подібних до тих, які чинив радянський режим.

"Москва знову намагається зламати дух українців"

Під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, польський євродепутат від фракції "Європейської народної партії" Радослав Сікорський наголосив, що події в Україні початку 30-их років минулого століття "не були природним лихом". За його словами, загони внутрішніх військ Радянського Союзу - НКВС - були спеціально надіслані, щоб оточити українські села, поки загони так званих активістів забирали зерно у селян, "а потім чекали, поки ці люди помруть". Сікорський навів дані з документальної книги своєї дружини, американської дослідниці та журналістки Енн Епплбаум "Червоний голод: війна Сталіна проти України", згідно з якими, внаслідок Голодомору в Україні загинуло понад 5 мільйонів людей.

90 років тому радянська влада зробила спробу зламати волю українців, створивши штучний голод, сказав литовський євродепутат від групи лібералів Петрас Ауштрявічюс. За його словами, вже тоді радянська влада використовувала пропаганду, запрошуючи лояльних іноземних журналістів відвідати Україну і "демонструючи їм викривлену реальність". "Сьогодні ми згадуємо 90-ліття від часів Голодомору і висловлюємо співчуття його жертвам. Тож давайте допоможемо Україні здолати російського агресора, який знову погрожує цій мужній країні", - закликав Ауштрявічюс.

У діях радянської влади 90-річної давнини та поведінкою сучасної Росії простежуються "очевидні історичні паралелі", вважає представниця групи Зелених від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Росія знову краде зерно із житниці Європи і намагається зламати дух українців. Знову війна проти України підігрівається пропагандою ненависті", - сказала політикиня. Однак, за її словами, якщо у часи Голодомору "українці вмирали, а Європа цього не помічала", "то сьогодні ми маємо діяти рішуче, щоб запобігти трагедії, якої нам не пробачать майбутні покоління".