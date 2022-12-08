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Європейський парламент 15 грудня розгляне резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народуФото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄП розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Степан Смишляєв
45 хв. тому

15 грудня Європейський парламент винесе на дебати і проголосує резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців.

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Європейський парламент на пленарному засіданні 15 грудня обговорить та винесе на голосування резолюцію про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляється у четвер, 8 грудня, на сайті Європарламенту.  

Цього ж  дня депутати обговорять і гуманітарну ситуацію в Україні після масованих ракетних ударах Росії по критичній цивільній інфраструктурі, внаслідок яких Європарламент вже оголосив РФ державою-спонсором тероризму.

"У зв'язку з тим, що такі об'єкти, як школи, лікарні й електростанції, стали об'єктами російських бомбардувань, Україна може зіштовхнутися з потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують лишитися без домівок, води та електрики, а також зазнати смерті й руйнувань", - зазначають в Європарламенті.

Також на пленарному засіданні наступного тижня заплановано вручення премії Сахарова, яку в 2022 році присудили народу України

Голодомор визнають геноцидом все більше країн

Наприкінці листопада Німеччина стала останньою з переліку країн, де Голодомор на державному рівні визнаний геноцидом українського народу. Таких країн в світі вже понад 20, це, зокрема, США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу.

За останній рік, окрім ФРН, таке рішення ухвалили також у Бразилії, Чехії, Молдові та Ірландії. У Румунії трагедію назвали злочином проти людяності.

Чому Бундестаг таки визнав Голодомор геноцидом?

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