ЄП розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Цього ж дня депутати обговорять і гуманітарну ситуацію в Україні після масованих ракетних ударах Росії по критичній цивільній інфраструктурі, внаслідок яких Європарламент вже оголосив РФ державою-спонсором тероризму.
"У зв'язку з тим, що такі об'єкти, як школи, лікарні й електростанції, стали об'єктами російських бомбардувань, Україна може зіштовхнутися з потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують лишитися без домівок, води та електрики, а також зазнати смерті й руйнувань", - зазначають в Європарламенті.
Також на пленарному засіданні наступного тижня заплановано вручення премії Сахарова, яку в 2022 році присудили народу України.