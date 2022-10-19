Премію Сахарова-2022 присудили українському народу

Президія Європейського парламенту визначила лауреата премії Сахарова 2022 року. Нагороду присудили народу України, повідомила у середу, 19 жовтня, cпікерка Європарламенту Роберта Мецола.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїм життям заради нас", - написала Мецола у Twitter, вітаючи український народ.

Українців та президента Володимира Зеленського на здобуття цьогорічної премії висунула фракція "Європейської народної партії" (EPP). "Український народ бореться за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але щодня він також бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв", - йшлося у номінації. До трійки фіналістів, окрім України, цього року також увійшли активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія зі встановлення істини.

У номінації відзначено зусилля президента України Володимира Зеленського, а також роль окремих осіб, представників громадських ініціатив, державних інституцій, йдеться на сайті Європарламенту. Зокрема, згадуються Державна служби України з надзвичайних ситуацій, Юлія Паєвська, засновниця евакуаційного медичного загону "Ангели Тайри", правозахисниця Олександра Матвійчук, рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" та Іван Федоров, мер українського міста Мелітополь, яке наразі перебуває під окупацією РФ.

Вручення премії відбудеться 14 грудня у межах пленарного засідання Європарламенту.

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За що вручають премію

Європейський парламент щорічно присуджує премію імені Сахарова за права людини та основні свободи. Ця нагорода заснована у 1988 році і названа на честь радянського фізика, політичного дисидента Андрія Сахарова. Грошовий приз становить 50 тисяч євро. Минулого року її присудили російському опозиційному політику Олексію Навальному. У 2018 році премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, який був заарештований 2014 року російською окупаційною владою в Криму та засуджений до 20 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У 2019 році після звільнення Сенцов отримав премію Сахарова особисто.