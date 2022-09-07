ЄНП номінувала народ і президента України на премію Сахарова

Найбільша група Європарламенту сподівається, що її ініцативу підтримають і інші парламентарі. Також в ЄНП запевнили уряд України в підтримці.

Найбільша політична група Європейського парламенту - група Європейської народної партії (ЄНП) - номінувала український народ та президента України Володимира Зеленського на здобуття цьогорічної премії Сахарова. "Мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року здобути премію ім. Сахарова за свободу думки ", - прокоментувала рішення заступниця голови групи ЄНП у закордонних справах, депутатка ЄП Раса Юкнявічене, яку в середу, 7 вересня, цитує офіційний сайт ЄНП.

В Європейській народній партії сподіваюся, висування підтримають усі політичні групи в Європарламенті. "Група ЄНП підтримує Україну та її демократичний уряд із самого початку війни та наполягає на вжиття конкретних заходів для протидії міжнародним злочинам, які вчиняє Росія", - наголошується в повідомленні.

Що таке премія Сахарова і за що її вручають

Премія Сахарова за свободу думки - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована в 1988 році. Нагорода вручається за досягнення в областях захисту прав людини і її основних свобод, розвитку демократії і відстоювання верховенства права, поваги до міжнародного законодавства, захисту прав меншин.

У 2018 році премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, який був заарештований 2014 року російською окупаційною владою в Криму та засуджений до 20 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У 2018 році режисер оголосив голодування, яке тривало 145 днів, з вимогою звільнити понад 70 українських політичних в'язнів, утримуваних російською владою. У вересні 2019 року Сенцов був звільнений і повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Торік премію було присудженому російському опозиціонеру Олексію Навальному.