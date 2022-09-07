ЄНП номінувала народ і президента України на премію Сахарова

Найбільша політична група Європейського парламенту - група Європейської народної партії (ЄНП) - номінувала український народ та президента України Володимира Зеленського на здобуття цьогорічної премії Сахарова. "Мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року здобути премію ім. Сахарова за свободу думки ", - прокоментувала рішення заступниця голови групи ЄНП у закордонних справах, депутатка ЄП Раса Юкнявічене, яку в середу, 7 вересня, цитує офіційний сайт ЄНП.
В Європейській народній партії сподіваюся, висування підтримають усі політичні групи в Європарламенті. "Група ЄНП підтримує Україну та її демократичний уряд із самого початку війни та наполягає на вжиття конкретних заходів для протидії міжнародним злочинам, які вчиняє Росія", - наголошується в повідомленні.
Що таке премія Сахарова і за що її вручають
Премія Сахарова за свободу думки - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована в 1988 році. Нагорода вручається за досягнення в областях захисту прав людини і її основних свобод, розвитку демократії і відстоювання верховенства права, поваги до міжнародного законодавства, захисту прав меншин.