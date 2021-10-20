Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному

Російський опозиціонер Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова 2021 року. Нагороду вручає Європарламент за свободу думки. Присудити цю премію йому в середу, 20 жовтня, вирішила президія Європарламенту, до якої входять спікер та голови усіх фракцій. Про це повідомила в Twitter фракція Європейської народної партії.

Вручення нагороди відбудеться 15 грудня на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі, повідомляє кореспондент DW. Оскільки Навального утримують в колонії в Росії, то премію за нього, скоріш за все, отримає хтось із його близьких або родичів.

За що Навальному присудили премію Сахарова

Олексія Навального на премію імені Андрія Сахарова висунули найбільша фракція Європарламенту Європейська народна партія (ЄНП) і третя за кількістю депутатів фракція "Оновити Європу". В обґрунтуванні кандидатури російського політика було зазначено: "За його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини". Навального вони назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна.

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Євродепутати відзначали, що російський опозиціонер здобув "міжнародну популярність", організовуючи демонстрації, балотуючись на виборах і виступаючи за "реформи проти корупції в Росії, проти Путіна і його уряду". Вони нагадали про отруєння Навального, термін ув'язнення, який він відбуває в колонії, а також заборону заснованих ним організацій, включаючи Фонд боротьби з корупцією.

У 2019 році Навального вже номінували на премію Сахарова, але тоді він не потрапив навіть до шорт-листа. В цьому році, крім Навального, до трійки фіналістів премії Сахарова увійшли 11 афганських жінок і болівійський політик Жанін Аньєс.

Премія Європарламенту імені Сахарова

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була установлена ​​Європарламентом в 1988 році, її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. У 2020 році премію отримала білоруська опозиція, а в 2018 році - український режисер Олег Сенцов, якого в той час утримували у в'язниці в Росії.