Олексію Навальному присудили німецьку медіапремію

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, а також заснований ним і недавно ліквідований владою Росії Фонд боротьби з корупцією (ФБК) удостоєні німецької премії в галузі засобів масової інформації M100 Media Award. Від імені Навального, який відбуває термін ув'язнення в у колонії, нагороду отримає його найближчий соратник Леонід Волков, заявила рада премії в п'ятницю, 3 вересня.

Присудженням Навальному премії M100 Media Award рада та її голова, обербургомістр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert) підкреслюють важливість захисту європейських цінностей незалежною опозицією та громадянським суспільством, а також справедливого правосуддя і прав людини, зазначається в заяві ради. Крім того, цим рішенням рада премії нагадує про майже 400 політв'язнів в Росії, убитих політиків і журналістів, а також про боротьбу проти зростання автократичних тенденцій в Європі, вказується далі.

Церемонія вручення премії M100 Media Award відбудеться 6 жовтня в Потсдамі. Урочисту промову виголосить голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner), який вже кілька місяців бореться за звільнення Навального, йдеться в заяві. Лінднер назвав Навального "невтомним борцем за справедливість, прозорість і демократію".

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Волков підкреслив важливість визнання в Європі діяльності Навального

У свою чергу Леонід Волков заявив, що пишається можливістю прийняти премію від імені Навального і ФБК, а також наголосив на важливості визнання в Європі діяльності Навального і його команди, які "в останні 10 років викривали корупцію і поширювали через соцмережі посил свободи ".

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів. Її лауреатами, зокрема, ставали генеральна директорка російського телеканалу "Дождь" Наталія Сіндєєва, журнал Charlie Hebdo, засновник організації "Лікарі без кордонів" Бернар Кушнер, а також український політик Віталій Кличко.

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Олексій Навальний і його Фонд боротьби з корупцією

Олексій Навальний був отруєний в кінці серпня 2020 року та знепритомнів у літаку, який летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування до берлінської клініки "Шаріте". Навальний перебував у штучній комі 19 діб. Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти ОЗХЗ.

У січні нинішнього року Навальний був затриманий одразу після повернення з Німеччини, де проходив лікування і реабілітацію після отруєння. Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців. З 15 березня Навальний перебуває в колонії в Покрові. В останні місяці проти нього в Росії порушено ще кілька кримінальних справ.

Заснований Навальним ФБК 31 серпня припинив існування як юридична особа і був ліквідований з відповідного реєстру. На початку червня Московський міський суд визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонена. Вказаним організаціям заборонено поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції.