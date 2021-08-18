Лондон запровадив санкції щодо причетних до отруєння Навального

Великобританія запровадила санкції щодо семи осіб, які, за даними британської влади, є співробітниками російської розвідки і підозрюються в причетності до отруєння Олексія Навального. Відповідне доповнення було внесено до списку санкцій і опубліковано на офіційному сайті британського уряду в п'ятницю, 20 серпня, в річницю отруєння російського опозиційного політика. Нові санкції накладені на Олексія Александрова, Володимира Паняева, Івана Осипова, Володимира Богданова, Кирила Васильєва, Станіслава Макшакова і Олексія Сєдова.

Як стверджується в документі, Александров був співробітником відділу криміналістики в Томську, де був отруєний Навальний: "Докази, включаючи записи телефонних розмов і поїздки, дозволяють припустити, що Олексій Александров був одним з оперативників, причетних до використання хімічної зброї в спробі вбивства лідера російської опозиції Олексія Навального під час його візиту до Сибіру в серпні 2020 року", - йдеться в документі.

Володимир Паняєв, згідно зі списком санкцій, є співробітником Інституту криміналістики ФСБ, жив в одному будинку з Навальним. Іван Осипов - в минулому лікар, зараз також працює в ФСБ. Генерал-майор Володимир Богданов очолює Центр спеціальної техніки ФСБ і є заступником директора науково-технічної служби ФСБ. Полковник Станіслав Макшаков раніше працював в закритому військовому містечку Шихани-2, де до 2017 року розробляли нові види хімічної зброї, в тому числі нервово-паралітичні отруйні речовини типу "Новачок".

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Обурення в Москві

Москва вживе заходів у відповідь на британські санкції, заявив голова комітету Державної думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький. На його думку, санкції - "це ще один деструктивний крок до повної деградації російсько-британських відносин".

У свою чергу, перший заступник голови комітету Ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що МЗС РФ має викликати британського посла в Росії та висловити йому протест через санкції. Також він вважає, що Росія має дзекрально відповісти на розголошення даних співробітників ФСБ та розсекретити дані щодо співробіників британських спецслужб.

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Отруєння Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Він перебував у штучній комі 19 діб. Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).