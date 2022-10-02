На виборах у Болгарії лідирує партія Борисова - екзитполи

У Болгарії відбулися вже четверті за останні півтора року вибори парламенту. За даними екзитполів, лідерство здобуває партія експрем'єра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії (ГЄРБ).

На довгострокових парламентських виборах в Болгарії, які відбулися у неділю, 2 жовтня, перемагає партія експрем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ). За даними екзитполів Gallup International та Alpha Research, ця політсила здобуває від 23,6 до 25,5 відсотка голосів.

Друге місце із результатом в близько 20 відсотків посідає ліберальна, реформаторська партія "Ми продовжуємо зміни" експрем'єра Кирила Петкова, уряду якому в червні цього року парламент висловив вотум недовіри за ініціативи ГЄРБа.

Далі йдуть "Рух за права і свободи" із майже 15 відсотками голосів, "Соціалістична партія" з майже 11 відсотками, праворадикальна проросійська сила "Відродження" з 10 відсотками та партія "Демократична Болгарія" з сімома відсотками.

Якщо результат екзитполів підтвердиться офіційними підрахунками, на Болгарію чекатимуть коаліційні переговори, які можуть закінчитися "підвішеним парламентом" або ж призвести до нових виборів, прогнозує агенція Reuters. Обидва варіанти розвитку подій стануть продовженням політичної кризи в країні.

Хоча ГЄРБ має однозначну євроатлантичну орієнтацію, інші проєвропейські сили не хочуть створювати з цією партією спільний уряд, оскільки Борисов досі обтяжений звинуваченнями в корупції.

Аналітики кажуть, що, усвідомлюючи економічні ризики війни в Україні, важку зиму попереду та розчарування виборців політичною нестабільністю, політики могли б забути про свої розбіжності та сформувати уряд технократів.

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