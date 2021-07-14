 У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем′єра Борисова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2022

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Новини

У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова

Бойка Борисова затримали за підозрою у розтраті коштів Євросоюзу. Чинний прем'єр Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру у саботуванні розслідування.

Бойко Борисов

Бойко Борисов

Колишнього прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, підозрюваного у розтраті коштів Євросоюзу, звільнили лише через день після затримання, повідомляє агентство AFP. У розмові з журналістами у п'ятницю, 18 березня, він назвав своє затримання "жорстоким та обурливим". Натомість чинний прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру в саботуванні його боротьби проти корупції.

62-річного Борисова арештували 17 березня в рамках розслідування про розтрату коштів ЄС. За словами міністра фінансів Болгарії Асена Василєва, Борисова підозрюють в отриманні хабарів від одного з лотерейних магнатів в обмін на повернення сплачених податків. Два колишні члени його консервативної партії, включно з колишнім міністром фінансів Владиславом Горановим, також вийшли на волю. Їм не оголосили жодних офіційних звинувачень.

Операція МВС без відома прокуратури

Затримання Борисова здійснили у рамках масштабної поліцейської операції під керівництвом МВС. Прокуратуру про це не повідомили через "терміновість" справи. У такий спосіб уряд мав намір оминути генпрокурора Івана Гуєшева, якому закидають, що він заплющує очі на корупцію, зазначає агентство AFP.

Прем'єр-міністр Пєтков, який проголосив нульову толерантність у боротьбі з корупцією, назвав звільнення Борисова "повним саботажем з боку прокуратури" і пообіцяв і надалі боротися за те, щоб перетворити Болгарію на "вільну та нормальну європейську країну".

Прокуратура відкинула усі претензії. Представник відомства заявив, що для висунення звинувачень Борисову недостатньо доказів.

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