Кінець політичної кризи: В Болгарії з'явився прем'єр та уряд

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Депутати Народних зборів Болгарії затвердили склад коаліційного уряду на чолі з Кирилом Петковим. Тепер країна може вийти з політичного тупику: за 2021 рік в Болгарії вже тричі обирали парламент.
Парламент Болгарії у понеділок, 13 грудня, призначив 41-річного Кирила Петкова на посаду прем'єр-міністра країни та затвердив склад його широкого коаліційного уряду. Це поклало край багатомісячній політичній кризі в країні.
Кандидатуру Петкова, чия партія "Ми продовжуємо зміни" (РР) була серед переможців третіх виборів в Болгарії в листопаді 2021 року, підтримали 134 депутата з 240, повідомляє агенція Reuters.
«Я наполягатиму на тому, щоб була викрита корупція від найнижчого до найвищого», – сказав Петков перед голосуванням, закликаючи всіх законодавців підтримати законодавчі зміни, необхідні для перебудови судової системи.
Окремим голосуванням законодавці Болгарії також затвердили новий уряд країни, сформований на основі коаліції, у яку разом з партією Петкова увійшла Болгарська соціалістична партія (BSP), популістська партія "Є такий народ" (ITN) і ліберальний альянс "Демократична Болгарія". Девізом об'єднання стала "нульова терпимість до корупції".
Як зазначив Петков, окрім боротьби з корупцією, іншими пріоритетами його уряду будуть відродження економіки та запровадження вкрай необхідних судових реформ, повідомляє dpa. Також він визначив пріоритетними боротьбу з пандемією коронавірусу та зростанням цін на електроенергію. «Моїм першим завданням буде утримати вартість електроенергії для споживачів і підвищити рівень вакцинації принаймні до середнього рівня в ЄС», – сказав він.
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Новий уряд має покласти край глухому політичному куту, в якому країна знаходилась останні вісім місяців. У 2020 році країну сколихнули антиурядові протести - їх учасники мітингували проти корупції, вимагаючи відставки чинного на той момент прем’єра країни Бойка Борисова. В результаті свою посаду він залишив після виборів у квітні 2021 року.
При цьому, позачергові парламентські вибори у Болгарії за 2021 рік відбувалися тричі: так відбувалося через те, що жоден з переможців не міг створити коаліцію та сформувати уряд.