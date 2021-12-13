 Кінець політичної кризи: В Болгарії з′явився прем′єр та уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

Кінець політичної кризи: В Болгарії з'явився прем'єр та уряд

Депутати Народних зборів Болгарії затвердили склад коаліційного уряду на чолі з Кирилом Петковим. Тепер країна може вийти з політичного тупику: за 2021 рік в Болгарії вже тричі обирали парламент.

Новий прем'єр-міністр Кирил Петков у парламенті Болгарії

Новий прем'єр-міністр Кирил Петков у парламенті Болгарії

Парламент Болгарії у понеділок, 13 грудня, призначив 41-річного Кирила Петкова на посаду прем'єр-міністра країни та затвердив склад його широкого коаліційного уряду. Це поклало край багатомісячній політичній кризі в країні.

Кандидатуру Петкова, чия партія "Ми продовжуємо зміни" (РР) була серед переможців третіх виборів в Болгарії в листопаді 2021 року, підтримали 134 депутата з 240, повідомляє агенція Reuters.

«Я наполягатиму на тому, щоб була викрита корупція від найнижчого до найвищого», – сказав Петков перед голосуванням, закликаючи всіх законодавців підтримати законодавчі зміни, необхідні для перебудови судової системи.

Коаліційний уряд Болгарії

Окремим голосуванням законодавці Болгарії також затвердили новий уряд країни, сформований на основі коаліції, у яку разом з партією Петкова увійшла Болгарська соціалістична партія (BSP), популістська партія "Є такий народ" (ITN) і ліберальний альянс "Демократична Болгарія". Девізом об'єднання стала "нульова терпимість до корупції".

Як зазначив Петков, окрім боротьби з корупцією, іншими пріоритетами його уряду будуть відродження економіки та запровадження вкрай необхідних судових реформ, повідомляє dpa. Також він визначив пріоритетними боротьбу з пандемією коронавірусу та зростанням цін на електроенергію. «Моїм першим завданням буде утримати вартість електроенергії для споживачів і підвищити рівень вакцинації принаймні до середнього рівня в ЄС», – сказав він.

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Кінець політичної кризи?

Новий уряд має покласти край глухому політичному куту, в якому країна знаходилась останні вісім місяців. У 2020 році країну сколихнули антиурядові протести - їх учасники мітингували проти корупції, вимагаючи відставки чинного на той момент прем’єра країни Бойка Борисова. В результаті свою посаду він залишив після виборів у квітні 2021 року.

При цьому,  позачергові парламентські вибори у Болгарії за 2021 рік відбувалися тричі: так відбувалося через те, що жоден з переможців не міг створити коаліцію та сформувати уряд.

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