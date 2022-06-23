Уряду Болгарії винесли вотум недовіри, країні загрожують дострокові вибори

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Болгарський уряд під керівництвом проєвропейського прем'єра Кирила Петкова пропрацював лише пів року. Вотум недовіри йому ініцюювала опозиційна партія експрем'єра Борисова, якого звинувачували у корупції.
Парламент Болгарії оголосив 22 червня вотум недовіри уряду під керівництвом проєвропейського прем'єр-міністра Кирила Пєткова, який обійняв посаду лише пів року тому. Тоді Пєтков змінив багаторічного прем'єра Бойка Борисова, якого звинувачували в корупції.
Зараз Борисов очолює найбільшу опозиційну партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ), яка ініціювала вотум недовіри уряду Петкова. У березні експрем'єра затримали за підозрою у розтраті коштів Європейського Союзу, втім через день звільнили, після чого Пєтков звинуватив прокуратуру в саботуванні його боротьби з корупцією.
Опозиція звинуватила уряд у не впровадженні такої фіскальної та економічної політики, яка дозволила би зменшити інфляцію у Болгарії, що є найбіднішою державою-членом ЄС.
Водночас на підтримку прем'єра на вулиці Софії вийшли тисячі людей.
Прийшовши до влади в традиційно дружній до РФ країні, Петков зайняв проєвропейський та пронатівський курс і принципову позицію проти Росії. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він підтримав західні санкції проти РФ, звільнив свого міністра оборони за відмову назвати вторгнення Росії в Україну "війною", та погодився ремонтувати українську важку військову техніку в Болгарії.
В квітні Софія відмовилась виконати вимогу президента РФ Володимира Путіна щодо плати за газ у рублях після запровадження Заходом санкцій проти РФ за війну в Україні. У відповідь російський монополіст "Газпром" припинив постачання до Болгарії.
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Позиція прем'єра стала причиною загострення стосунків із правлячою коаліцією, з якої близько двох тижнів тому вийшла популістська партія "Є такий народ" на чолі зі Славою Трифоновим. Вона звинуватила прем'єра в нібито нехтуванні інтересами Болгарії через його ініціативу зняття вето з вступу Північної Македонії до Євросоюзу.
На противагу проурядовим мітингам у Софії проходили й антиурядові демонстрації.
Якщо Петков не зможе сформувати новий уряд на доручення президента Румена Радева, Болгарії загрожують нові парламентські вибори. Це будуть вже четверті загальнонаціональні вибори в країні з квітня 2021 року. Як зауважує агенція Reuters, така ситуація може поставити під загрозу виділення допомоги ЄС для Болгарії та плани країни запровадити євро в 2024 році.
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