Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Усе серйозно. І тут я маю на увазі не лише агресивний націоналізм або надзвичайну підтримку, яку мав у Болгарії Володимир Путін до війни РФ проти України. Я маю на увазі нову хвилю, що небезпечно шириться болгарським суспільством. Підхоплюють її, на жаль, переважно молоді та почати малоосвічені люди, які хочуть дати вихід своїй фрустрації за допомогою антизахідних лозунгів.

Це суміш із антилібералізму, ненависті до еліт, теорій змови, антисемітизму, антициганізму та захоплення сильним чоловіком у Москві, який хоче висушити "ліберальне болото". Розчаровані Європою та Заходом, ці люди борються із західною цивілізацією і всім сучасним, керуючись "православними християнськими цінностями" у власній інтерпретації та змальовуючи архаїчну картину світу. Такого світу, в якому значення має лише "кров і ґрунт", де насильство дозволено, а залізний кулак Путіна нарешті може втілити в життя все те, про що вони пристрасно мріють.

Очільник болгарської редакції DW Александер Андреєв

Болгарія - найбільш дружня до Росії країна Євросоюзу. У цього є глибокі історичні, культурні та конфесійні причини. Перед російською війною в Україні підтримка Путіна сягала 50 відсотків. Зараз вона впала до менш ніж 25 відсотків, але і ця цифра до жаху велика. У позитивний бік завдяки війні змінилися й настрої щодо військово-політичних альянсів. Сьогодні 63 відсотки болгар вважають, що країна має кращі позиції, будучи членом ЄС та НАТО, ніж мала б у союзі з Росією. Тим не менш, болгарське суспільство безнадійно розділене. Хоч люди й засуджують Путіна та війну, але водночас шукають пояснення та "пом'якшувальні обставини" його дій.

Залежна і традиційно дружня до Росії

Таку риторику можна почути не лише від маленьких проросійських партій, але й від великих (і традиційно дружніх до Росії) партій на кшталт соціалістів чи (на превеликий подив) партії турецької меншини.

Російський вплив у нинішній войовничий та дуже драматичний час створює у Болгарії як політичну, так і економічну чи ментальну залежність. Болгарія - це країна, яка найбільше в ЄС залежна від імпорту російських енергоносіїв, не лише газу (РФ призупинила постачання газу до Болгарії через відмову останньої платити за нього в рублях. - Ред.), але й нафти чи палива для атомної електростанції Козлодуй. Іще один важливий економічний фактор - 500 тисяч російських туристів на рік, а також росіяни, які купили нерухомість у Болгарії і яких, за оцінками, близько 50 тисяч.

Болгарська армія, яка є частиною НАТО, має на озброєнні переважно зброю та техніку з часів СРСР. Радянська літаки МіГ мають проходити техобслуговування в Росії. Частина нині високопоставлених офіцерів отримала освіту в колишньому Радянському Союзі та досі залишається дуже дружньою до Росії. Є навіть організації на кшталт об'єднання офіцерів-резервістів, які агресивно поширюють войовничу риторику Москви. Не варто недооцінювати і старі зв'язки за лінією спецслужб до 1989 року. Колишні співробітники комуністичних болгарських органів держбезпеки досі активні у політиці та бізнесі. А численні шпигунські скандали, що проливали світло на російські мережі в Болгарії та призводили до видворення багатьох російських дипломатів, говорять самі за себе.

Болгарія, Північна Македонія та балканські претензії

Із російською війною в Україні та болгарською залежністю від Москви тісно пов'язаний іще один політичний розвиток, хоч це й не дуже помітно, а саме: болгарське вето на початок переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії.

Це вето підтримує переважна більшість болгар, і воно прямо підіграє російській пропаганді. Росія з ХІХ століття уявляє себе державою, що має контролювати Балкани. Володимир Путін продовжує цю політику. Всіма силами він противився зближенню балканських країн із ЄС та НАТО - зараз Балкани є для нього ще одним важливим полем бою. Хіба що бої на ньому поки що тривають без крові, це битва за серця й голови.

Більшість болгар усе ж проти війни, яку Путін веде в Україні

Коротко кажучи: те, що ми зараз спостерігаємо, - це спроба Росії за допомогою проросійських еліт на Балканах підлити олії у вогонь між Болгарією та Північною Македонією і таким чином посіяти невпевненість серед населення Західних Балкан у їхньому прагненні до європейської інтеграції.

Пропаганда та фейкові новини

Війна, яку ведуть у Болгарії, дуже брудна. Починаючи з маніпулятивного і частково непристойного підбору слів російської посолки в Софії (коли на Facebook-сторінці посольства РФ болгар назвали "євроатлантичними прихвостнями") і закінчуючи невтомною роботою сотень проплачених та добровільних користувачів соцмереж, які цілими днями хвалять Путіна та війну і принизливо називають всіх українців нацистами чи фашистами. Оглядачі говорять про цілі так звані "фабрики тролів", які борються одне з одним у Болгарії за першість у домінуванні в публічному просторі. Якщо читати коментарі, особливо на Facebook, то більше половини є пропутінськими і спрямованими проти України, частково із цинічними смайликами під новинами про звірства під час війни в Україні.

Та кремлівську пропаганду в Болгарії поширюють не лише тролі, боти та частково "професійні" користувачі соцмереж. На жаль, відкриту чи приховану симпатію до війни Путіна, його цілей та висмоктаних з пальця аргументів можна простежити і в матеріалах деяких ЗМІ. Ведучий суспільного радіо, власник інформаційного порталу чи впливовий новинний сайт - усі вони ретранслюють цинічні ключові слова з Москви та беруть інтерв'ю у відвертих шарлатанів або ж дружніх до Росії політиків. І все це відбувається під лицемірним лозунгом свободи думки. Іншими словами: вони поширюють фейки, брехню і пропаганду на конвеєрі та відмітають всю критику, посилаючись на свободу слова.

Проросійський мітинг у Софії, 21 березня

Так само ці "медіа", "журналісти", ютубери, інфлюенсери та онлайн-форуми поводилися під час пандемії COVID-19, постійно розповідали про "ковід-брехню" та поширювали антивакцинальні настрої. Багато ЗМІ в Болгарії у прямому сенсі цього слова є заручниками політичних та бізнес-інтересів. Не дарма країна посідає останнє місце в рейтингу свободи слова не лише в ЄС, але й на всіх Балканах. Болгарія також є найкорумпованішою країною Євросоюзу, з правосуддям, яке не заслуговує цієї назви. Частина болгарської інтелігенції дружня до Росії сама по собі, військові та спецслужби постійно підозрюються у зв'язках (із Москвою. - Ред.) з радянських часів. Тобто: важко уявити собі краще підґрунтя для російського впливу.

Болгарія, троянський кінь Росії

Болгарію нерідко називають троянським конем Москви в ЄС та НАТО. Країна, щодо якої в Росії існує прислів'я: "Курица не птица, Болгария не заграница". Яке моторошне прислів'я, якщо взяти до уваги, що ще в Російській Імперії Болгарію вважали власною територію за Дунаєм. До того ж ця країна двічі подавала заявку на членство в СРСР. Країна на березі Чорного моря, яку від місць бойових дій в Україні відділяє лише кілька сотень кілометрів.

Країна, глибоко розділена через Росію і завдяки їй, мусить готуватися до непевного економічного майбутнього після припинення Москвою поставок газу.

Цей текст є скороченою версією доповіді "Війна та російський вплив у Болгарії", яку Александер Андреєв презентував на щорічному зібранні Німецько-болгарського форуму в Берліні 26 квітня 2022 року.