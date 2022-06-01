Болгарія замінює газ із Росії азербайджанським

Азербайджан постачатиме газ до Болгарії через інтерконектор IGB, який підключено до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Про це повідомив у вівторок, 31 травня, глава МЗС Азербайджану Джейхун Азіз огли Байрамов за підсумками переговорів зі своєю болгарською колегою Теодорою Генчовською у Софії.

Постачання узгоджено на 25 років. Запуск IGB заплановано на липень, уточнило агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Πeтĸoв раніше зазначав, що Софія розраховує почати отримувати азербайджанський газ у повному обсязі (1 мільярд кубометрів) вже з 1 липня.

Припинення постачання "Газпрому"

Баку здійснює постачання азербайджанського газу до Європи - Італії, Греції та Болгарії - з 31 грудня 2020 року газопроводом TAP. Однак через відсутність інтерконектора обсяги, призначені для Болгарії, були вчетверо меншими за заплановані.

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У квітні поточного року російський державний концерн "Газпром" повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Софія у відповідь завила, що перегляне всі контракти з "Газпромом", зокрема на транзит російського газу до Сербії та Угорщини. "Односторонній шантаж неприйнятний", - наголосив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Тим часом "Газпром" 31 травня підтвердив, що повністю припинив постачання блакитного палива до Нідерландів.