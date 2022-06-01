 Болгарія замінює газ із Росії азербайджанським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2022

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Новини

Болгарія замінює газ із Росії азербайджанським

Газ із Азербайджану незабаром почне надходити до Болгарії інтерконектором IGB, підтвердив у Софії глава азербайджанського МЗС Джейхун Байрамов.

Компресорна станція Іхтіман (Болгарія)

Компресорна станція Іхтіман (Болгарія)

Азербайджан постачатиме газ до Болгарії через інтерконектор IGB, який підключено до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Про це повідомив у вівторок, 31 травня, глава МЗС Азербайджану Джейхун Азіз огли Байрамов за підсумками переговорів зі своєю болгарською колегою Теодорою Генчовською у Софії.

Постачання узгоджено на 25 років. Запуск IGB заплановано на липень, уточнило агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Πeтĸoв раніше зазначав, що Софія розраховує почати отримувати азербайджанський газ у повному обсязі (1 мільярд кубометрів) вже з 1 липня.

Припинення постачання "Газпрому"

Баку здійснює постачання азербайджанського газу до Європи - Італії, Греції та Болгарії - з 31 грудня 2020 року газопроводом TAP. Однак через відсутність інтерконектора обсяги, призначені для Болгарії, були вчетверо меншими за заплановані.

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У квітні поточного року російський державний концерн "Газпром" повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Софія у відповідь завила, що перегляне всі контракти з "Газпромом", зокрема на транзит російського газу до Сербії та Угорщини. "Односторонній шантаж неприйнятний", - наголосив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Тим часом "Газпром" 31 травня підтвердив, що повністю припинив постачання блакитного палива до Нідерландів.

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