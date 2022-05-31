Росія припинила постачання газу до Нідерландів

У вівторок, 31 травня "Газпром" повністю припинив експорт до Нідерландів через відмову країни оплачувати газ у рублях. Про це російський газовий монополіст повідомив у Telegram.

"Станом на кінець робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу в квітні від компанії GasTerra B.V. Відповідно до указу президента РФ від 31 березня платежі за газ, що поставляється з 1 квітня, повинні здійснюватися в рублях із використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно поінформовані", - йдеться у повідомленні.

Нідерландський газовий трейдер GasTerra заявив напередодні, що не отримає від РФ два мільярда кубометрів газу відповідно до контракту, укладеного до жовтня. При цьому в компанії запевнили, що перебоїв із газопостачанням у Нідерландах не буде, оскільки газ уже закуплений в інших постачальників.

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Відключення Росією від газу Польщі, Болгарії та Фінляндії

27 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії через відмову країн оплачувати його в рублях. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала це рішення ще однією спробою РФ використати газ як "інструмент шантажу" та зазначила, що в Європейському Союзі готові до цього сценарію. Обидві країни одразу ж почали отримувати газ від країн ЄС.

21 травня "Газпром" припинив експорт газу до Фінляндії, яка відмовилась платити за нього рублями. Більшість газу, що використовувався у країні, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії фінами.

Єврокомісія ще наприкінці квітня заявила, що платежі в рублях є порушенням санкцій проти РФ за війну в Україні, якщо це не передбачено контрактом, як і схема з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого в "Газпромбанку". В травні ЄК представила план відмови Європейського Союзу від російських газу й нафти під назвою REPowerEU, який передбачає заходи з диверсифікації джерел постачання, економії енергії та фокус на відновлювані джерела.

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