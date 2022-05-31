 Росія припинила постачання газу до Нідерландів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія припинила постачання газу до Нідерландів

"Газпром" повністю припинив поставки газу в Нідерланди через відмову оплачувати його в рублях. Раніше РФ прийняла таке ж рішення в односторонньому порядку щодо Польщі, Болгарії та Фінляндії.

Газпром

Газпром

У вівторок, 31 травня "Газпром" повністю припинив експорт до Нідерландів через відмову країни оплачувати газ у рублях. Про це російський газовий монополіст повідомив у Telegram.

"Станом на кінець робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу в квітні від компанії GasTerra B.V. Відповідно до указу президента РФ від 31 березня платежі за газ, що поставляється з 1 квітня, повинні здійснюватися в рублях із використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно поінформовані", - йдеться у повідомленні.

Нідерландський газовий трейдер GasTerra заявив напередодні, що не отримає від РФ два мільярда кубометрів газу відповідно до контракту, укладеного до жовтня. При цьому в компанії запевнили, що перебоїв із газопостачанням у Нідерландах не буде, оскільки газ уже закуплений в інших постачальників.

Читайте також: Литва повністю припинила імпорт російських енергоносіїв

Відключення Росією від газу Польщі, Болгарії та Фінляндії

27 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії через відмову країн оплачувати його в рублях. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала це рішення ще однією спробою РФ використати газ як "інструмент шантажу" та зазначила, що в Європейському Союзі готові до цього сценарію. Обидві країни одразу ж почали отримувати газ від країн ЄС.

21 травня "Газпром" припинив експорт газу до Фінляндії, яка відмовилась платити за нього рублями. Більшість газу, що використовувався у країні, надходила з Росії, але на газ припадає лише близько п'яти відсотків річного споживання енергії фінами.

Єврокомісія ще наприкінці квітня заявила, що платежі в рублях є порушенням санкцій проти РФ за війну в Україні, якщо це не передбачено контрактом, як і схема з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого в "Газпромбанку". В травні ЄК представила план відмови Європейського Союзу від російських газу й нафти під назвою REPowerEU, який передбачає заходи з диверсифікації джерел постачання, економії енергії та фокус на відновлювані джерела.

Читайте також: Ембарго на російську нафту: про що домовилися у ЄС і як це вдалося

Дивитись відео 07:41

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022)

Реклама

Докладно

З України через війну за кордон виїхало 670 тисяч учнів

Школа під час війни: як змінився навчальний процес в Україні

Тепер одним серед обов'язкових шкільних предметів є мінна безпека, про яку школярам розповідатимуть на останньому уроці.  

Порт окупованого російськими військами Маріуполя

Голод - нова зброя у війні РФ проти України?

Хто блокує судноплавство у Чорному морі? Чи можна замінити зерно з України? DW перевірила факти.  