Сербія уклала вигідніший газовий контракт з Росією

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Президент Сербії заявив, що погодив із російським колегою новий контракт на постачання газу терміном на три роки. Кремль підтвердив "безперебійне постачання" російського газу до Сербії.
Росія продовжить постачати газ до Сербії. Про це домовилися під час телефонної розмови у неділю, 29 травня, президент Сербії Олександр Вучич та президент РФ Володимир Путін.
За підсумками бесіди Вучич заявив, що погодив із Путіним новий контракт на постачання російського газу терміном на три роки, а не на кілька місяців, як було дотепер. "Я зараз не можу озвучити ціну на газ, всі деталі будуть узгоджені з "Газпромом", - наводять ЗМІ слова Вучича, сказані журналістам. При цьому сербський президент зазначив, що це буде найсприятливіша ціна на території Європи. У свою чергу сербський телеканал РТС повідомляє, що пізніше Вучич пояснив, що ціна за газ для Сербії, за його даними, складе від 310 до 408 доларів за тисячу кубометрів.
Термін чинної дотепер угоди на постачання Сербії російського газу спливає у вівторок, 31 травня. Вучич повідомив також, що обговорив із президентом Росії розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.
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