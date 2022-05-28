Україна закликала ФРН припинити постачання газу "Північним потоком"

Українська державна компанія "Нафтогаз" та державний мережевий оператор країни звернулися до Німеччини із закликом припинити постачання російського природного газу газопроводом "Північний потік-1" або хоча б помітно їх обмежити, пише агенція dpa у п'ятницю, 27 травня.

Прокладений дном Балтійського моря газопровід був покликаний забезпечити надійне постачання газу до Європи на принципах ринкової конкуренції та енергетичної солідарності континенту, нагадав генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. "Але ми бачимо, що Росія повністю порушує ці принципи", - наголосив він.

Читайте також: Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН

"Північний потік-1" експлуатується з 2011 року і залишається ключовим шляхом постачання російського природного газу до Німеччини, зазначає dpa. У 2021 році газопроводом протяжністю 1224 км було поставлено понад 59 мільярдів кубометрів газу з Росії.

Німеччина поки що не готова до відмови від російського газу

У травні Фед еральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) відзвітувало, що поставки по "Північному потоку" йдуть "на повну потужність". Газ використовується для заповнення сховищ.

Читайте також:Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

За останніми даними міністерства економіки ФРН, залежність Німеччини від російського газу від початку російського вторгнення в Україну скоротилася з 55 до 35 відсотків. У федеральному уряді неодноразово визнавали, що диверсифікація газової сфери - це "складний процес". Німеччина вже збільшила закупівлю сировини в Норвегії та Нідерландах, значно зріс імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ), звітував міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck).

За планом уряду, вже у 2022 та 2023 роках можливе введення в експлуатацію кількох додаткових плавучих терміналів ЗПГ. У ФРН сподіваються, що до літа 2024 року цю залежність вдасться поетапно зменшити до 10 відсотків.