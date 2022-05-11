Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН

День народження Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) припав на 7 квітня - тоді йому виповнилося 78 років. Зазвичай це був би привід для святкування та офіційних привітань, адже з 1990 по 1998 рік Шредер був прем'єр-міністром федеральної землі Нижня Саксонія, а з жовтня 1998 до листопада 2005 року обіймав посаду сьомого канцлера ФРН. На його 70-річчя вісім років тому на офіційне прийняття до ратуші Ганновера прийшло 200 гостей. Тоді колишній канцлер ще був почесним громадянином столиці Нижньої Саксонії.

Сьогодні Шредер уже не є почесним громадянином цього міста, він відмовився й від членства в футбольному клубі "Ганновер 96", адже той сам хотів здихатися ексканцлера. Так само вкрай сумнівно, щоб нині знайшлося достатньо гостей для проведення гучної вечірки з нагоди його уродин. Своєю затятою незгодою відмовитися від посад у наглядових радах провідних російських енергетичних компаній та дистанціюватися від президента РФ Володимира Путіна колишній канцлер ФРН ізолював себе. Від нього відвернулися друзі та колишні політичні соратники. Не під запис вони розповідають журналістам, що аргументами й суперечками до нього не достукатися.

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Затятий фанат футболу Ґергард Шредер колись традиційно спостерігав за грою у VIP-ложі на стадіону клубу Hannover 96. Тепер це для цього табу

Небажаний клієнт пабів та пивниць

Колишній німецький канцлер також втратив симпатію в очах громадськості, тож йому вже не скрізь раді. Приміром, коли на початку травня він зі своєю п'ятою дружиною Со-Йон Шредер-Кім (So-yeon Schröder-Kim) вирушив у відпустку на розташований у Північному морі острів Нордернай, власник місцевих шинків відразу ж заборонив йому з'являтися в пабі та дав вказівку персоналу трьох своїх барів і пивниць не пускати Шредера навіть на поріг. "Яке чудове й послідовне рішення", - прокоментував один із користувачів на сторінці шинкаря у Facebook. "Цій пивниці потрібно дати медаль за такий мужній та важливий вчинок!" - написав інший.

А відомий берлінський ресторан StäV прибрав зі свого меню назву "Altkanzlerfilet" (у перекладі українською - "філе колишнього канцлера") - страву з ковбасою, густо присмачену приправою каррі, якою полюбляє поласувати Ґергард Шредер. Крім того, кажуть, що в цьому ресторані прибрали й фотографію Шредера з галереї іменитих клієнтів.

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Можуть обрізати держвиплати

Політики в Берліні, які уже деякий час намагаються триматися якнайдалі від колишнього керівника уряду ФРН, тепер готові піти ще далі. Так, бюджетний комітет Бундестагу має обговорити можливість скорочення виплат на довічне утримання колишнього канцлера, які йдуть на офісні приміщення, службові автомобілі та персонал - все це фінансується коштом платників податків. Федеральний міністр фінансів і голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) навіть виступив з вимогою взагалі перекрити державний канал фінансування для Шредера. Як показала відповідь на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, витрати на утримання персоналу для Ґергарда Шредера становлять близько пів мільйона євро на рік.

Шредер під час чергової інавгурації Путіна в Москві, 2018 рік

Утім, нині Шредер більше не має офісних працівників, адже ще в березні всі вони подали у відставку та були переведені на інші посади у сфері підтримки роботи німецького парламенту. Навіть його багаторічний керівник офісу та спічрайтер, який 20 років пропрацював пліч-о-пліч з колись видатним соціал-демократом, більше не хоче мати з ним нічого спільного.

Генеральний секретар ВДП Біжан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) підтримує вимогу позбавити Шредера виплат на його апарат. Він та європарламентар від німецької партії Зелених Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) також запропонували запровадити санкції проти Шредера. "Зрештою, ми хочемо завдати удару по тих групах, які наживаються на путінській системі. Тож цілком логічно розібратися, наскільки Шредер важливий для цієї системи", - зазначив Джир-Сарай.

Як заборонити Шредеру працювати на росіян?

Американська газета The New York Times, якій Ґергард Шредер нещодавно дав розлоге інтерв'ю, пише, що колишній канцлер заробляє близько мільйона євро на своїх посадах у російській енергетичній галузі. У 2005 році, невдовзі після відходу з поста канцлера, він перейшов на роботу до трубопровідної компанії Nord Stream. Там він і досі є головою комітету акціонерів. Ексканцлер також є головою наглядової ради російського державного енергетичного велетня "Роснефть" та досі позначений у відповідному комерційному реєстрі як голова ради директорів компанії Nord Stream 2 AG.

Парламентська група ХДС/ХСС тепер пропонує заборонити Шредеру працювати у російській енергетичній галузі. "Це відносно легко зробити, видавши заборону на діяльність", - каже Томас Гайльманн (Thomas Heilmann), парламентар від консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який попрохав наукову службу Бундестагу проаналізувати юридичні можливості реалізації такого заходу. За словами Гайльманна, суми, які Шредер все ж таки отримав би, мали би бути повністю сплачені ним до державної скарбниці.

СДПН зневірилася через свого відомого члена

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) вже кілька місяців поспіль намагається змусити Ґергарда Шредера відмовитись від його посад у російському енергетичному бізнесі. Але без успіху. Всі спроби якось вплинути на ексканцлера наражалися на його затяту позицію, що, мовляв, він живе так, як йому заманеться, а інших це не має обходити. Натомість голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) оцінює цю ситуацію по-іншому. "Не можна вести справи з агресором, з таким розпалювачем війни, як Путін. Колишній канцлер Німеччини не може поводитися цілком як приватна особа. Тим більше у такій ситуації, як нинішня", - написав Клінґбайль у соціальних мережах невдовзі після російського вторгнення в Україну.

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Але Шредер не відреагував на це тоді й не реагує досі. Тим часом СДПН отримала 14 заяв про виключення Шредера з партії. Утім, ця процедура складна та може затягнутися. Тож співголова політичної сили Саскія Ескен (Saskia Esken) воліла б, щоб Шредер залишив СДПН за власним бажанням, і закликала його скласти партійний квиток. Схожу думку висловив і Ларс Клінґбайль: "Я волів би, щоб Ґергард Шредер опинився на правильному боці історії. Але він обрав не той".

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Ознаки розладу особистості

Шредер не відреагував і на це. Натомість в інтерв'ю The New York Times він навіть прямо захистив Путіна від звинувачень у масовому вбивстві мирних жителів у Бучі. Він вважає, сказав Шредер журналісту видання, що накази надходили не від Путіна, а "з нижчих інстанцій". Очевидно, колишній канцлер не знав, що Путін згодом нагородив російських військових, які перебували в Бучі.

Колишній земельний міністр юстиції Нижньої Саксонії Крістіан Пфайффер (Christian Pfeiffer) - давній партійний соратник ексканцлера - бачить у заявах Шредера ознаки розладу особистості, які його непокоять: "Людина, яку ми зараз спостерігаємо, вже не той Ґергард Шредер, якого ми знали під час перебування на посаді канцлера". Його позиція щодо війни Путіна проти України позначена хибною солідарністю та слабкістю, сказав Пфайффер в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Невже у Шредера проблеми з алкоголем?

Б'єрн Енґгольм (Björn Engholm), який на посаді прем'єр-міністра землі Шлезвіг-Гольштейн та голови СДПН став свідком політичного злету майбутнього канцлера на початку 1990 років, каже: "Ґергард Шредер насправді знав у своєму житті тільки одну людину, і звали її Ґергард Шредер. І це триває й досі". Шредер завжди вирізнявся "високим ступенем марнославства у своїй публічній презентації", сказав Енґгольм у подкасті "Digitaler Frühschoppen". Тож, за його словами, він припускав, що Шредер зробить усе, щоб зберегти свій статус та престиж. Включно з відставкою зі своїх постів у російській енергетичній галузі. "І той факт, що він цього не робить, мене глибоко вражає", - визнав політик.

Тим часом ЗМІ спекулюють і на тему вживання алкоголю колишнім канцлером ФРН після того, як у статті The New York Times було сказано, що Шредер вжив велику кількість білого вина під час інтерв'ю, кепкуючи зі своїх критиків.

Пост дружини Шредера в Instagram під час перебування в Москві в березні 2022 року. Тоді її чоловік зустрічався з Путіним. Про результати зустрічі досі нічого не відомо

У 2020 році, через два роки після весілля, Со-Йон Шредер-Кім розповіла на ток-шоу NDR, що її чоловік пообіцяв їй перед весіллям у майбутньому випивати лише два келихи вина на день. Він дотримується цього, "за деякими винятками", додала вона. За словами Шредер-Кім, яка походить з Кореї, вона сама не стала любителькою вина через свого чоловіка, "але я просто п'ю разом з ним, щоб мій чоловік пив менше".