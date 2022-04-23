Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у "Роснефть"

Ексканцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) заявив, що піде у відставку з посади голови ради директорів російського ПАТ "Роснефть" тільки у разі, якщо РФ "перекриє газовий кран" для Німеччини та ЄС. Про це Шредер заявив вінтерв'ю виданню New York Times, оприлюдненому у суботу, 23 квітня.

Також у розмові з NYT Шредер висловив переконання, що масивні економічні санкції щодо Росії не протримаються довго. За його словами, така країна, як РФ, "не може бути ізольована" тривалий час ні політично, ні економічно. Німецька промисловість потребує сировину з Росії, й не тільки нафту і газ, а й рідкісноземельні метали, які використовуються для багатьох високотехнологічних продуктів, пояснив Шредер. Крім того, він висловив переконання, що мир і добробут у Німеччині та Європі завжди залежатимуть від діалогу з Росією.

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Це перше інтерв'ю Шредера після 24 лютого, коли Росія напала на Україну та розв'язала проти неї повномасштабну війну. Ексканцлер перебував і раніше під вогнем критики не тільки політичних опонентів, але й однопартійців з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, а також його роль, пов'язану з просуванням інтересів "Газпрому" в Європі, зокрема, з будівництвом газогонів "Північний потік" та "Північний потік-2". Як відомо, Шредер є головою комітетів акціонерів компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG - операторів газопроводів. На початку лютого стало відомо, що Шредера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром".

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Після нападу РФ на Україну ця критика посилилась. У СДПН відкрите партійне провадження щодо Шредера, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вимагав від свого попередника скласти усі повноваження в російських компаніях.

23 квітня на з'їзді Вільної демократичної партії, котра разом з СДПН та Зеленими входить до правлячої коаліції, ухвалено звернутись до уряду з вимогою звести до мінімуму державне фінансування ексканцлера "за активну підтримку Кремля".