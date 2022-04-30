 Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2022

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Новини

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Через тривалі ділові зв'язки ексканцлера Німеччини з Росією неможливо, щоб його офіс утримували на кошти німецьких платників податків, підкреслив Крістіан Лінднер.

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер

Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) потрібно позбавити державного фінансування через його ділові зв'язки з Росією, що тривають, заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke в суботу, 30 квітня.

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"Ми маємо зробити необхідні висновки. Я не можу більше уявити, як його офіс мають оплачувати грошима платників податків", - підкреслив Лінднер, який представляє у правлячій в Німеччині трипартійній коаліції Вільну демократичну партію (ВДП).

За його словами, "хто в минулому обіймав вищі посади (у Німеччині. - Ред.), але зараз очевидно приймає сторону злочинних урядів, той не може розраховувати на підтримку німецької держави".

Співголова СДПН закликала Шредера піти з партії

Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst), член опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розпочати процедуру виключення Шредера з цієї партії.

Співголова СДПН Заскія Ескен (Saskia Esken) своєю чергою закликала ексканцлера добровільно покинути лави соціал-демократів. "Ми маємо припинити сприймати його як колишнього канцлера", - заявила Ескен. За її словами, партійне керівництво вже просило Шредера відмовитися від посади в російському концерні "Роснефть", проте результату це не дало.

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Офіс Шредера обходиться державі у сотні тисяч євро

У лютому стало відомо, що офіс колишнього канцлера Німеччини Шредера, якого у ФРН критикують за близькість до Кремля та роботу в російських держконцернах, у 2021 році отримав із німецького держбюджету на оплату співробітників 407 тисяч євро.

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За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювало п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10 400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було витрачено близько 561 тисячі євро.

Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.

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