Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) потрібно позбавити державного фінансування через його ділові зв'язки з Росією, що тривають, заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke в суботу, 30 квітня.

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"Ми маємо зробити необхідні висновки. Я не можу більше уявити, як його офіс мають оплачувати грошима платників податків", - підкреслив Лінднер, який представляє у правлячій в Німеччині трипартійній коаліції Вільну демократичну партію (ВДП).

За його словами, "хто в минулому обіймав вищі посади (у Німеччині. - Ред.), але зараз очевидно приймає сторону злочинних урядів, той не може розраховувати на підтримку німецької держави".

Співголова СДПН закликала Шредера піти з партії

Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst), член опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розпочати процедуру виключення Шредера з цієї партії.

Співголова СДПН Заскія Ескен (Saskia Esken) своєю чергою закликала ексканцлера добровільно покинути лави соціал-демократів. "Ми маємо припинити сприймати його як колишнього канцлера", - заявила Ескен. За її словами, партійне керівництво вже просило Шредера відмовитися від посади в російському концерні "Роснефть", проте результату це не дало.

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Офіс Шредера обходиться державі у сотні тисяч євро

У лютому стало відомо, що офіс колишнього канцлера Німеччини Шредера, якого у ФРН критикують за близькість до Кремля та роботу в російських держконцернах, у 2021 році отримав із німецького держбюджету на оплату співробітників 407 тисяч євро.

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За даними ділового видання Handelsblatt, у 2021 році в бюро Шредера працювало п'ять співробітників, керівник офісу отримував приблизно 10 400 євро на місяць. У 2017 році з бюджету на зарплату співробітникам Шредера було витрачено близько 561 тисячі євро.

Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія. Усі ці витрати фінансуються із держбюджету.