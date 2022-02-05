Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Євросоюз був би радий збільшити постачання природного газу до Європи з Азербайджану до 10 мільярдів кубометрів на рік, заявила в п'ятницю, 4 лютого єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі в Баку з президентом Ільхамом Алієвим. За її словами, ЄС має "тісні відносини" з Азербайджаном, який є "надійним постачальником енергії". "Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростання цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісарка на пресконференції.

Як зауважив Ільхам Алієв, Азербайджан минулого року експортував загалом 19 мільярдів кубометрів газу, з яких 8,5 мільярда кубометрів отримала Туреччина і 7 мільярдів кубометрів - Італія. Крім того, за словами президента, азербайджанський газ отримують також Болгарія та Греція. До зустрічі з Сімсон Алієв анонсував "нову фазу кооперації між ЄС та Азербайджаном у сфері енергетики".

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Через напружені відносини з Росією у зв'язку з кризою навколо України глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден оголосили про намір спільно знайти додаткові джерела для постачання Європи природним газом. Спостерігачі побоюються, що Москва може використовувати постачання блакитного палива для тиску на країни ЄС, у яких газ із РФ становить близько 40 відсотків споживання.