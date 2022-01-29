 ЄС та США хочуть розширити співпрацю у сфері енергобезпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2022

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Новини

ЄС та США хочуть розширити співпрацю у сфері енергобезпеки

На тлі загострення конфлікту навколо України, США та ЄС зміцнюють співпрацю з метою забезпечення надійного постачання газу до ЄС, заявили фон дер Ляєн та Байден.

Президент США Джо Байден з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Президент США Джо Байден з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (фото з архіву)

На тлі можливого нового вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки (США) та Євросоюз мають намір розширити співпрацю в енергетичній сфері. Таку заяву зробили у п'ятницю, 28 січня, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати та ЄС спільно працюють з метою забезпечити постійне, достатнє та своєчасне постачання природного газу до ЄС з різних джерел по всьому світу, щоб уникнути шоків, включно із тими, що можуть виникнути внаслідок нового російського вторгнення в Україну", - йдеться в документі , опублікованому пресслужбами Білого дому та Єврокомісії

У документі також зазначається, що вже зараз США є найбільшим постачальником скрапленого газу у ЄС. У разі потреби ці поставки можуть бути збільшені. "Ми маємо намір у тісній взаємодії з країнами Євросоюзу співпрацювати щодо забезпечення постачання скрапленого газу на користь стабільного постачання та планування на випадок непередбачених обставин", - ідеться у заяві.

Напередодні Австралія заявила про готовність збільшити обсяги постачання скрапленого газу до ЄС, якщо експорт із Росії скоротиться.

Ситуація на кордоні РФ та України

Раніше dpa з посиланням на дані західних спецслужб повідомила, що Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати війська до кордону з Україною і збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч.

Нині, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, чисельність військ РФ на кордоні з Україною становить близько 130 тисяч осіб, що, на його думку, майже не відрізняється від попередніх навчань РФ навесні 2021 року.

Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль заперечує наявність таких планів. Серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не дала результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, РФ у свою чергу звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.

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  • Труба з написом ICGB

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    У січні 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю вирішили будувати підводний газопровід EastMed для постачання до ЄС газу з морських родовищ Східного Середземномор'я. У січні 2022 року США перестали підтримувати цей проєкт, та й у ЄС, де теж хочуть форсувати розвиток "зеленої" енергетики, засумнівалися в його доцільності. Подальша доля проєкту - ще одна газова інтрига року.

    Автор: Андрій Гурков


 

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