Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві

У Кремлі хотіли би встановити у Києві владу проросійського керівництва та вивчають питання про вторгнення та окупацію України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 22 січня, на сайті міністерства закордонних справ Великобританії. Уточнюється, що "як потенційний кандидат розглядається український депутат восьмого скликання Євген Мураєв".

Спецслужби РФ контактують із українськими політиками

Окрім того, британська дипломатія ділиться інформацією, про те що російські спецслужби мають контакти з колишніми українськими політиками, серед яких колишні перші віцепрем'єри часів Януковича Сергій Арбузов та Андрій Клюєв, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Сівкович та експрем'єр Микола Азаров.

Деякі з цих політиків контактують саме з тими співробітниками спецслужб РФ, "які зараз залучені до складання планів нападу на Україну", стверджується в документі.

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Колишній народний депутат України Євген Мураєв

Глава британського МЗС застерігає РФ від атаки на Україну

За словами глави МЗС Великобританії Елізабет Трасс, опубліковані дані "проливають світло на масштаби російської підривної діяльності проти України, а також дають уявлення про те, як мислять у Кремлі". "Будь-яке російське військове вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою, що тягне за собою суттєві витрати", - підкреслює Трасс, закликаючи владу РФ перейти на шлях дипломатії.

МЗС РФ назвало повідомлення дезінформацією

У МЗС РФ назвали оприлюднені в Лондоні дані "дезінформацією та провокаційною діяльністю", звинувативши в ескалації напруженості навколо України "країни НАТО на чолі з англо-саксами".

У Вашингтоні стурбовані

Інформація британського МЗС викликає "глибоке занепокоєння" у Вашингтоні. "Український народ має суверенне право визначати своє майбутнє", - того ж дня заявила представник Ради національної безпеки при Білому домі Емілі Горн, запевнивши, що США стоять "на боці демократично обраних партнерів в Україні".