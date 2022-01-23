Лондон повідомив про намір Кремля змінити владу у Києві

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У Кремлі хотіли би встановити в Україні проросійське правління, можливий кандидат - ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв, повідомило зовнішньополітичне відомство у Лондоні.
У Кремлі хотіли би встановити у Києві владу проросійського керівництва та вивчають питання про вторгнення та окупацію України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 22 січня, на сайті міністерства закордонних справ Великобританії. Уточнюється, що "як потенційний кандидат розглядається український депутат восьмого скликання Євген Мураєв".
Окрім того, британська дипломатія ділиться інформацією, про те що російські спецслужби мають контакти з колишніми українськими політиками, серед яких колишні перші віцепрем'єри часів Януковича Сергій Арбузов та Андрій Клюєв, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Сівкович та експрем'єр Микола Азаров.
Деякі з цих політиків контактують саме з тими співробітниками спецслужб РФ, "які зараз залучені до складання планів нападу на Україну", стверджується в документі.
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За словами глави МЗС Великобританії Елізабет Трасс, опубліковані дані "проливають світло на масштаби російської підривної діяльності проти України, а також дають уявлення про те, як мислять у Кремлі". "Будь-яке російське військове вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою, що тягне за собою суттєві витрати", - підкреслює Трасс, закликаючи владу РФ перейти на шлях дипломатії.
У МЗС РФ назвали оприлюднені в Лондоні дані "дезінформацією та провокаційною діяльністю", звинувативши в ескалації напруженості навколо України "країни НАТО на чолі з англо-саксами".
Інформація британського МЗС викликає "глибоке занепокоєння" у Вашингтоні. "Український народ має суверенне право визначати своє майбутнє", - того ж дня заявила представник Ради національної безпеки при Білому домі Емілі Горн, запевнивши, що США стоять "на боці демократично обраних партнерів в Україні".