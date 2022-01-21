Очільниця МЗС Великобританії: Росія має припинити експорт диктатури

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс застерегла Росію від вторгнення в Україну, попередивши, що Москва виявиться втягнутою в конфлікт, аналогічний радянській військовій операції в Афганістані в 1980-их роках. "Кремль не засвоїв уроків історії. Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, подібно до тієї, яку ми бачили в радянсько-афганській війні та в (російських війнах у. - Ред.) Чечні", - сказала вона під час візиту до австралійського Сіднея в п'ятницю, 21 січня, передає агенція Reuters.

Трасс закликала президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх планів і відступити від України, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку". Вона наголосила, що Великобританія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну і закликатиме Росію до деескалації та серйозних дискусій. "Те, що відбувається у Східній Європі, має значення для всього світу", - цитує слова міністерки лондонська газета The Guardian.

Читайте також: Куди веде мова дипломатії РФ

"Експорт диктатури"

Очільниця британського МЗС зазначила, що вона бачить нинішню кризу навколо України як частину більшого конфлікту між ліберальними демократіями та автократіями, до яких вона віднесла Росію та Китай. "Автократії наважилися до поведінки, небаченої з часів холодної війни. Вони намагаються експортувати диктатуру як послугу по всьому світу. Саме тому такі режими як Білорусь, Північна Корея та М'янма знаходять своїх найближчих союзників у Москві та Пекіні", - зазначила Ліз Трасс.

Трасс зробила цю заяву за лічені години до переговорів у Женеві між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення російських військ в Україну.

За останній тиждень відбулася ціла серія міжнародних переговорів щодо України, проте вони не дозволили досягти суттєвої розрядки. Росія стягнула до кордону України до ста тисяч військовослужбовців і вимагає від НАТО юридичних зобов'язань щодо неприйняття до свого складу колишніх країн СРСР, зокрема України. Північноатлантичний альянс називає ці вимоги неприйнятними, наголошуючи, що двері НАТО залишаться відчиненими для прийому нових членів.