Лавров заперечує плани Росії напасти на Україну

Росія не зацікавлена у військовій ескалації конфлікту з Україною, заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. "Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але і грубо наступати на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - сказав Лавров у інтерв’ю російським радіостанціям у п’ятницю, 28 січня.

Одночасно він повідомив, що перемовини із НАТО та США щодо російських вимог щодо питань безпеки продовжуються. Кажучи про отримані Москвою два дні тому відповіді, голова МЗС РФ заявив: "Там є раціональні зерна щодо другорядних питань".

У Москві готують варіанти реакції на відповіді НАТО і США

За словами російського міністра, зараз РФ готує низку варіантів реакції на відповіді Вашингтона та НАТО, а відповідне рішення після розгляду різних відомств прийме президент Росії Володимир Путін. Лист Москві від НАТО він назвав "ідеологізованим", а відповідь США у порівнянні з ним "ледь не зразком дипломатичної пристойності".

Тим часом запровадження Сполученими Штатами нових санкцій щодо Москви, які містять відключення від контрольованих Заходом фінансових систем, буде "еквівалентно розриву відносин", попередив Лавров.



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Крім того він повідомив, що проведе того ж дня телефону розмову з міністеркою іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), а в найближчі два тижні відбудеться зустріч із представниками США з питань роботи дипмісій. "Ми пропонуємо обнулити все, що було", - зазначив Сергій Лавров, посилаючись на закриття низки російських диппредставництв у США під час президентства Барака Обами.

Напруга довкола України

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

