США скликають Радбез ООН через російські війська біля України

США скликають засідання Ради безпеки ООН через нарощування російських військ біля кордонів України. Про це повідомило посольство США в ООН у четвер, 27 січня. Публічне обговорення цієї теми у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку має відбутися у понеділок, 31 січня.

США та їхні європейські союзники побоюються вторгнення Росії до України. Вони вимагають, щоби понад 100 тисяч російських військовослужбовців відійшли від українського кордону. Вашингтон також непокоїть скупчення російських військ у Білорусі. Американська влада хоче використовувати міжнародну арену як засіб тиску на Москву.

"Оскільки ми продовжуємо невпинно займатися дипломатією для зниження напруженості перед цією серйозною загрозою європейському та глобальному миру та безпеці, Рада безпеки ООН - це найважливіше місце для дипломатії", - заявили у дипмісії США в ООН.

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Напруга довкола України

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.