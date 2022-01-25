Верховна Рада закликала світ не допускати військового шантажу з боку РФ

Народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, 25 січня, розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через ескалацію на кордонах. Проєкт постанови підтримали 282 парламентарі.

Зокрема, Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій "стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації".

У тексті звернення йдеться про те, що дії Росії спрямовані на "недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень", а також проти суверенітету України.

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Депутати закликали світову громадськість засудити позицію РФ, сприяти зміцненню обороноздатності України та посилити санкційний тиск на Росію. Український парламент також закликав міжнародну спільноту "застосувати всі можливі дипломатичні засоби для сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу".

Загроза вторгнення Росії

За даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі також триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого. Це змушує Україну та Захід побоюватися подальшої ескалації.

Через можливу загрозу з боку Росії деякі країни почали вивозити з України частину співробітників своїх посольств і членів їхніх родин. Зокрема, це зробила Великобританія та США. В українському МЗС вважають такі дії передчасними. У Євросоюзі зараз також не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України. Західні партнери України продовжують наполягати, що російська агресія проти України матиме "дуже серйозні наслідки" для Москви.

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