Держдепартамент: Сім'ї дипломатів США повинні покинути Україну

Держдепартамент Сполучених Штатів віддав розпорядження сім'ям американців, які працюють у посольстві США в Києві, покинути Україну. Відповідне повідомлення з'явилось у ніч проти понеділка, 24 січня, на сайті посольства. Причиною для їх від'їзду названо "загрозу воєнних дій з боку Росії, що зберігається". На відміну від сімей, самим дипломатам дали дозвіл на добровільний ("санкціонований") від'їзд, залишаючи це на їхній розсуд.

Зазначається, що і не основні співробітники посольства можуть вилетіти з України в США за державний рахунок. Крім того, американське зовнішньополітичне відомство рекомендує всім громадянам США, які перебувають в Україні, виїхати з країни, використовуючи доступні види транспорту. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів.

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США рекомендують не їздити в Україну

У списку офіційних рекомендацій для подорожей на сайті Держдепартаменту США Україна залишається на найсуворішому четвертому червоному рівні - громадянам США наполегливо рекомендовано відмовитися від поїздок в Україну "через посилення загроз значних воєнних дій Росії проти України". Раніше рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні з причиною - не подорожувати через COVID-19.

"Виявляйте підвищену обережність в Україні через можливу криміногенну обстановку і громадянські заворушення", - також сказано в рекомендаціях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що евакуація сімей американських дипломатів з України розпочнеться найближчим часом.

Сполучені Штати підкреслюють, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

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