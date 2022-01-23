 Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2022

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Новини

Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ

В авіакомпанії Lufthansa підтвердили DW перенесення деяких рейсів на Київ у зв'язку з оптимізацією графіку руху. Екіпажі справді не ночуватимуть в Києві, а повертатимуться на бази.

Літаки німецької авіакомпанії Lufthansa

Літаки німецької авіакомпанії Lufthansa

В німецькій авіакомпанії Lufthansa у неділю, 23 січня, DW підтвердили акутальне перенесення часу деяких рейсів на Київ таким чином, щоб екіпажі не ночували в Києві, а відразу повертались на бази. Ухвалення цього рішення в пресслужбі авіакомпанії пояснили оптимізацією графіку руху і наголосили, що Lufthansa, як і раніше, нині виконуватиме три рейси на день до Києва - два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхена. 

Раніше у цей день українські ЗМІ з посиланням на ексдепутатку Верховної Ради Вікторію Войціцьку повідомили, що рейси до Німеччини переносять таким чином, щоб екіпаж не залишався ночувати в Києві в зв'язку можливим вторгненням Росії.

Сама депутатка в своєму пості писала, що авіакомпанія пояснює перенесення рейсів "політичною ситуацією" в Україні.

Як повідомлялось, останнім часом до українських кордонів стягуються російські війська та техніка, що викликає занепокоєння як в Україні, так і на Заході. Протягом останнього місяця відбулась серія переговорів між європейськими та американськими лідерами та Росією для деескалації ситуації. Москва заперечує будь-які загрози з її боку, проте висунула низку геополітичних умов і очікує від США та НАТО письмової реакції на свої пропозиції з питань безпеки. МЗС РФ сформулювало їх навколо трьох ключових елементів: відмови від розширення НАТО, від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, повернення блоку до конфігурації станом на 1997 рік.

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