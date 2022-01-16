Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС

Станом на 15 січня проросійські збройні формування розмістили 275 одиниць військової техніки на непідконтрольних Києву частинах Донбасу з порушенням мінських домовленостей. Серед них - артилерійські установки, різні види танків, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню. Про це у неділю, 16 січня, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил із посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ", - йдеться у повідомленні ООС на Facebook.

Там також зазначається, що техніку розмістили в зонах дій так званих "1 та 2 армійських корпусів", зокрема в районі Новоселівки, Тернового, що на Донеччині, а також Бугаївки, Садового, Шимшинівки, Мусинська, що на Луганщині.

Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ

Як повідомляють в ООС, проросійські збройні формування перешкоджали роботі СММ ОБСЄ на непідконтрольних Києву частинах Донбасу.

"Вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ (безпілотного літального апарату. - Ред.) малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівки. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS", - зазначається у повідомленні.

Там зокрема йдеться, що на сигнал GPS безпілотника місії також впливали під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового, Калинового, що на Донеччині.

Зафіксовані порушення свідчать "про систематичне створення бойовиками передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про їхнє намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", кажуть в ООС.

Водночас Збройні сили України продовжують дотримуватися мінських домовленостей та відкривають вогонь лише у тих випадках, "коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", йдеться у повідомленні.

15 січня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляла, що Росія перекидає "Іскандери" у бік України.

Крім того, у Головному управлінні розвідки України попереджали, що Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу.

Створення приводу для вторгнення

У Білому домі також зазначали, що мають інформацію про підготовку Росією групи агентів для проведення на Сході України операції "під чужим прапором". Водночас актам саботажу в Україні може передувати хвиля дезінформації у РФ, збільшення якої вже у грудні зафіксували в російськомовному сегменті соцмереж, повідомляли у Білому домі.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.