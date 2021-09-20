Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро
Концерн Lufthansa збільшить капітал, поверне отриману під час пандемії COVID-19 державну допомогу і в найближчі два роки знову виведе державу з числа співвласників.
Літаки Lufthansa на злітній смузі аеропорту Берліна
Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників шляхом збільшення капіталу на 2,14 мільярда євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої у період пандемії COVID-19. Ці заходи почнуть здійснюватися ще до виборів в Бундестаг 26 вересня, повідомив авіаперевізник ввечері неділі, 19 вересня.
З 22 вересня до 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі акції на нові за ціною 3,58 євро за одну акцію у співвідношенні одна до одної.
Держава продасть свою частку в Lufthansa в найближчі два роки
Фонд економічної стабільності (WSF), створений урядом ФРН, врятував найбільшу німецьку авіакомпанію від банкрутства після колапсу авіаперевезень у березні 2020 року за допомогою мільярдних вливань, але зараз намітився шлях виходу з кризи, заявили у концерні. Lufthansa має намір повернути державі до кінця року кошти з обох наданих концерну пакетів антикризової допомоги загальним обсягом у дев'ять мільярдів євро, з яких він витратив 2,5 мільярда євро. При цьому 1,5 мільярда з використаних грошей будуть виплачені вже в жовтні, зазначається далі.
"Ми завжди підкреслювали, що будемо користуватися пакетом допомоги рівно стільки, скільки матимемо у ньому потребу, - заявив глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). - Ми пишаємося, що тепер можемо виконати свої обіцянки і повернути кошти швидше, ніж спочатку очікувалося".
WSF вже продав на біржі частину акцій Lufthansa. За даними концерну, нині державі належить ще майже 16 відсотків статутного капіталу. Не раніше ніж через пів року після збільшення капіталу Lufthansa Фонд економічної стабільності почне продавати свою частку, що залишилася, а завершитися цей процес повинен найпізніше через два роки.
2020 рік приніс Lufthansa рекордні збитки
У 2020 році концерн Lufthansa зазнав рекордних збитків - 6,7 мільярда євро. При цьому оборот авіаперевізника скоротився з 36,4 мільярда євро в 2019-му до 13,6 мільярда євро в 2020 році. За словами Карстена Шпора, минулий рік став найскладнішим за всю історію компанії, а обмеження, запроваджені з метою стримування пандемії, призвели до безпрецедентного падіння попиту на повітряні подорожі.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Допомога - так, втручання - ні!
Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Smartwings хоче "розумної" домовленості
Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
TAP: кредит чи поглинання?
Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!
Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Перші збитки за 48 років
Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу
Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"
Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.