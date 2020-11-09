 Пандемія COVID-19: в Німеччині скасували мільйон авіарейсів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: в Німеччині скасували мільйон авіарейсів

Через коронавірус з березня цього року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів.

Порожній аеропорт Кельн/Бонн

Порожній аеропорт "Кельн/Бонн"

Через пандемію COVID-19 з 1 березня в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів. Таким чином, пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83 відсотки, повідомляє Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol у вівторок, 10 листопада.

Найбільше від локдаунів в Німеччині та в інших країнах світу потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель, який має найвищий показник зниження пасажиропотоку у -83 відсотки. В аеропорті Франкфурта-на-Майні за цей час, за даними Eurocontrol, було на 62 відсотки літаків менше, ніж зазвичай у цей період. 

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Що стосується авіакомпаній, то нині лідерство у перельотах тримає Lufthansa, яка минулого тижня мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Між тим це становить лише 68 відсотків показників, які авіакомпанія мала у цей же календарний тиждень 2019-го року. Водночас літаки німецької пошти DHL за  попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

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Як повідомлялось, 6 листопада уряд Німеччини оголосив, що планує підтримати фінансово авіаційну галузь, що цьогоріч суттєво постраждала від запроваджених через пандемію COVID-19 локдаунів та скорочення кількості авіаперевезень. Надання фіндопомоги аеропортам у розмірі один мільярд євро мають до кінця цього року обговорити федеральний уряд і уряди федеральних земель. 

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Порожній аеропорт Кельн/Бонн

Пандемія COVID-19: в Німеччині скасували мільйон авіарейсів

Через коронавірус з березня цього року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів.  

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