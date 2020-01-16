Побічні наслідки: пандемія знизила точність прогнозів погоди

Точність прогнозів погоди у світі суттєво знизилася через те, що під час пандемії коронавірусу у небо піднімається значно менша кількість літаків. Про це у вівторок, 27 жовтня, заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО).

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Як пояснив генеральний секретар організації Петтері Таалас, близько 90 відсотків погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні. За словами Тааласа, компанії та організації, які займаються прогнозуванням погоди, намагалися компенсувати брак даних з літаків, утім, негативного впливу на точність прогнозів уникнути не вдалося, інформує агенція dpa.

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Зазвичай близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди. В рамках Міжнародної асоціації повітряного транспорту нині планують поглибити співпрацю у цьому напрямку. Від точності прогнозів погоди залежить робота і самих авіакомпаній - ці дані використовуються для оцінки ризиків для польотів, а також для планування їхньої рентабельності.