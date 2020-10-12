 У ФРН уряд планує підтримати постраждалі від локдаунів аеропорти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

У ФРН уряд планує підтримати постраждалі від локдаунів аеропорти

З федерального бюджету, а також з бюджетів окремих федеральних земель Німеччини мають виділити близько одного мільярда євро для підтримки аеропортів країни, пообіцяли в уряді ФРН.

Берлінський аеропорт

Цьогоріч німецькі аеропорти зазнали значних збитків через спричинені пандемією локдауни та відмову громадян від подорожей

Влада Німеччини планує підтримати фінансово авіаційну галузь, що цьогоріч суттєво постраждала від запроваджених через пандемію COVID-19 локдаунів та скорочення кількості авіаперевезень. Про це в п'ятницю, 6 листопада, заявив міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) після зустрічі на вищому рівні з представниками галузі.

За словами урядовця, за кілька тижнів федеральний уряд і уряди федеральних земель обговорять питання надання фінансової допомоги аеропортам. На ці цілі передбачається виділити один мільярд євро. Міністр також запропонував, щоб половину з цієї суми виділив федеральний уряд, а решту - землі та комуни, де розташовані аеропорти. Утім, міністерство фінансів ФРН висловилося досить скептично щодо цих планів міністра транспорту.

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Тим часом з боку профспілок лунала різка критика. Зокрема, представники профспілок вказували на те, що проблеми працівників галузі обговорювалися на зустрічі тільки мимохідь. Крім того, майже у всіх аеропортах спостерігаються сценарії щодо скорочення робочих місць, нарікають у профспілках.

Нагадаємо, уряд ФРН виділив багатомільярдний пакет економічної допомоги для підприємств, що постраждали від протиепідемічних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію COVID-19.

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  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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