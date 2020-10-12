У ФРН уряд планує підтримати постраждалі від локдаунів аеропорти

Влада Німеччини планує підтримати фінансово авіаційну галузь, що цьогоріч суттєво постраждала від запроваджених через пандемію COVID-19 локдаунів та скорочення кількості авіаперевезень. Про це в п'ятницю, 6 листопада, заявив міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) після зустрічі на вищому рівні з представниками галузі.

За словами урядовця, за кілька тижнів федеральний уряд і уряди федеральних земель обговорять питання надання фінансової допомоги аеропортам. На ці цілі передбачається виділити один мільярд євро. Міністр також запропонував, щоб половину з цієї суми виділив федеральний уряд, а решту - землі та комуни, де розташовані аеропорти. Утім, міністерство фінансів ФРН висловилося досить скептично щодо цих планів міністра транспорту.

Читайте також: В аеропорт попри коронавірус: як пандемія змінила авіаподорожі

Тим часом з боку профспілок лунала різка критика. Зокрема, представники профспілок вказували на те, що проблеми працівників галузі обговорювалися на зустрічі тільки мимохідь. Крім того, майже у всіх аеропортах спостерігаються сценарії щодо скорочення робочих місць, нарікають у профспілках.

Нагадаємо, уряд ФРН виділив багатомільярдний пакет економічної допомоги для підприємств, що постраждали від протиепідемічних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію COVID-19.

Читайте також: В Берліні відкрили аеропорт-довгобуд

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Допомога - так, втручання - ні! Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Smartwings хоче "розумної" домовленості Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал TAP: кредит чи поглинання? Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian! Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Перші збитки за 48 років Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту" Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній. Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед

