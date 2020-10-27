В Берліні відкрили аеропорт-довгобуд

У суботу, 31 жовтня, у столиці Німеччині офіційно відкрили міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER). Аеропорт розпочав діяльність прийняттям двох рейсів - авіакомпаній Easyjet та Lufthansa. Літаки мали приземлитись одночасно, однак через погодні умови сіли один за одним. За традицією, перші приземлення літаків пожежна бригада аеропорту вітала водяним фонтаном.

Через пандемію COVID-19 на честь відкриття аеропорту не проводять жодних масових святкувань. Однак біля аеропорту зібрались мітингарі - представники екологічних організацій та групи Extinction Rebellion.

Наступного дня з летовища BER мають запустити перші регулярні рейси.

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Нинішній столичний аеропорт Берлін-Тегель повинен припинити обслуговувати рейси 8 листопада.

Будівництво нового аеропорту BER почалось у 2006 році. Спочатку його мали здати в експлуатацію в жовтні 2011 року, але через виявлення різних технічних та будівельних недоліків, зокрема щодо пожежної безпеки, раніше назначену дату відкриття нових повітряних воріт столиці ФРН неодноразово переносили.

Крім того, кошторис робіт на спорудження та оснащення аеропорту перевищив розмір початкового більш ніж утричі - із запланованих у 2006 році двох мільярдів євро до 6,5 мільярда євро.