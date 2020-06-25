 Міжнародний аеропорт ″Київ″ скорочує половину персоналу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2020

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Економіка

Міжнародний аеропорт "Київ" скорочує половину персоналу

Майже тисячу співробітників летовища скоротять через кризу, спричинену коронавірусом. Уряд і столична влада не надають "Києву" жодної допомоги.

Ukraine Flughafen Kiew (cc-sa-3.0-by-eltpics)

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського ухвалив рішення про скорочення близько тисячі співробітників через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Про це ідеться у повідомленні аеропорту, опублікованому на сайті підпрємства у вівторок, 30 червня.

Рішення ухвалене "на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку", ідеться у повідомленні. Зазначається, що скорочення відбуватиметься поетапно, зараз кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Керівництво міжнародного аеропорту "Київ" наголошує, що постійно звертається по допомогу до влади, "але належної і своєчасної реакції так і не немає".

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Загалом в аеропорту на двох підприємствах працює близько двох тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще вісім тисяч співробітників.

Аеропорт "Київ" - другий за пасажиропотоком аеропорт України, який зазвичай обслуговує майже 3 мільйони пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Відновлення попиту на авіаперельоти здійснюватиметься повільно, і повернення "Києва" до докарантинного рівня відбудеться лише за кілька років, наголошують в аеропорту. Керівництво аеропорту передбачає, що банкрутство "Києва" матиме "катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому".

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Як повідомляють "Українські новини", аеропорт "Київ" звертався до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія і мера Києва Віталія Кличка з проханням надати фінансову допомогу в розмірі 22 мільйони гривень на місяць для виплати заробітних плат співробітникам і підтримки інфраструктури.

Раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що через кризу авіаперевезень звільнить третину співробітників.

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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