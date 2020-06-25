Міжнародний аеропорт "Київ" скорочує половину персоналу

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського ухвалив рішення про скорочення близько тисячі співробітників через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Про це ідеться у повідомленні аеропорту, опублікованому на сайті підпрємства у вівторок, 30 червня.

Рішення ухвалене "на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку", ідеться у повідомленні. Зазначається, що скорочення відбуватиметься поетапно, зараз кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Керівництво міжнародного аеропорту "Київ" наголошує, що постійно звертається по допомогу до влади, "але належної і своєчасної реакції так і не немає".

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Загалом в аеропорту на двох підприємствах працює близько двох тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще вісім тисяч співробітників.

Аеропорт "Київ" - другий за пасажиропотоком аеропорт України, який зазвичай обслуговує майже 3 мільйони пасажирів і 30 тисяч рейсів на рік. Відновлення попиту на авіаперельоти здійснюватиметься повільно, і повернення "Києва" до докарантинного рівня відбудеться лише за кілька років, наголошують в аеропорту. Керівництво аеропорту передбачає, що банкрутство "Києва" матиме "катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому".

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Як повідомляють "Українські новини", аеропорт "Київ" звертався до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра інфраструктури Владислава Криклія і мера Києва Віталія Кличка з проханням надати фінансову допомогу в розмірі 22 мільйони гривень на місяць для виплати заробітних плат співробітникам і підтримки інфраструктури.

Раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що через кризу авіаперевезень звільнить третину співробітників.