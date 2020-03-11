 Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально

Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".

Літаки Lufthansa

Літаки Lufthansa в аеропорту Берлін-Бранденбург

Німецький авіаперевізник Lufthansa запроваджує на борту літаків гендерно нейтральні звертання до пасажирів. Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Це підтвердила у вівторок, 13 липня, речниця компанії.

Мета новації - приділяти увагу всім пасажирам, пояснила речниця. Цього хочуть досягти звертаннями на кшталт "Добрий день", "Добрий вечір", "Шановні гості" або "Щиро вітаємо на борту". Як саме звертатися до пасажирів, вирішуватимуть командири літаків, передає інформагенція dpa.

Гендерно нейтральні звертання запровадять у всіх авіакомпаніях, які входять до групи Lufthansa. Серед них - Swiss, Austrian Airlines, Eurowings.

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