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Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".
Понад 170 рейсів німецького авіаперевізника Germanwings - дочірньої компанії концерну Lufthansa - скасовано через страйк протягом трьох наступних днів - з 30 грудня до 1 січня.
Страйк поширюється на чотири "дочки" Lufthansa, у тому числі Eurowings, і заторкне сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.
П'ять речей, які можуть зробити ваш дешевий переліт лоукостером набагато дорожчим. На що варто звернути увагу, бронюючи квиток?
Близько чверті усіх вильотів з німецьких аеропортів здійснюють низькобюджетні перевізники. Ціни на квитки падають, лоукостери запускають рейси до Азії та США.
Авіакомпанія Lufthansa та профспілка пілотів домовились про врегулювання трудового спору до кінця січня 2017 року. Натомість переговори між Eurowings та профспілками провалились.
Німецький авіаперевізник Lufthansa подав апеляцію на рішення суду, яке дозволило пілотам компанії провести страйк. Концерн заявляє, що 23 листопада через це не зможе обслужити близько 100 тисяч пасажирів.
Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що через страйк пілотів 23 листопада перевізник не зможе обслужити близько 100 тисяч пасажирів. Компанія намагається зупинити страйк юридичним шляхом.
Профспілки повідомили про страйки пілотів німецького авіаперевізника Lufthansa та бортпровідників її "доньки" Eurowings. Ідеться про тривалий конфлікт щодо умов оплати праці.
У Німеччині страйк бортпровідників Eurowings і Germanwings торкнеться майже всіх великих аеропортів. Скасовано близько 380 рейсів.
Страйк триватиме всю добу 27 жовтня. Скільки рейсів скасують, наразі невідомо. Eurowings запропонувала клієнтам можливості перебронювання та скасування подорожей.
На борт літака Eurowings потрапила лише частина пасажирів, ще близько 70 лишилися на землі. До Дрездена їм довелося їхати автобусом.
Міністерство транспорту ФРН застерігає: літати над Сінайським півостровом небезпечно.
Чому затягується ухвалення законів, яких вимагав Євросоюз? Країни ЄС евакуюють своїх туристів із Шарм-ель-Шейха. Українські біженці повертаються з Росії.
Німецька авіакомпанія Lufthansa ставить сміливий експеримент: її донька починає здійснювати трансконтинентальні рейси по нібито бюджетних цінах.
Lufthansa визначилася з брендом для нової дочірньої кампанії, якій з наступного року відійдуть рейси на короткі відстані. Компанія оперуватиме під назвою Germanwings.
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