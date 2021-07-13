Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально

Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".