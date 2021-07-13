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Eurowings

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально 13.07.2021

Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".

Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів

Через новорічний страйк бортпровідників дочки Lufthansa скасовано 170 рейсів 29.12.2019

Понад 170 рейсів німецького авіаперевізника Germanwings - дочірньої компанії концерну Lufthansa - скасовано через страйк протягом трьох наступних днів - з 30 грудня до 1 січня.

Страйк бортпровідників дочок Lufthansa подовжили

Страйк бортпровідників "дочок" Lufthansa подовжили 20.10.2019

Страйк поширюється на чотири "дочки" Lufthansa, у тому числі Eurowings, і заторкне сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.
Хитрощі дешевих лоукостерів: як не переплатити за квиток (відео)

Хитрощі дешевих лоукостерів: як не переплатити за квиток (відео) 26.08.2017

П'ять речей, які можуть зробити ваш дешевий переліт лоукостером набагато дорожчим. На що варто звернути увагу, бронюючи квиток?
Лоукостери в Німеччині б'ють усі рекорди

Лоукостери в Німеччині б'ють усі рекорди 19.05.2017

Близько чверті усіх вильотів з німецьких аеропортів здійснюють низькобюджетні перевізники. Ціни на квитки падають, лоукостери запускають рейси до Азії та США.
Lufthansa досягла згоди з профспілкою пілотів

Lufthansa досягла згоди з профспілкою пілотів 16.12.2016

Авіакомпанія Lufthansa та профспілка пілотів домовились про врегулювання трудового спору до кінця січня 2017 року. Натомість переговори між Eurowings та профспілками провалились.

Довкола страйку пілотів Lufthansa триває судова баталія

Довкола страйку пілотів Lufthansa триває судова баталія 22.11.2016

Німецький авіаперевізник Lufthansa подав апеляцію на рішення суду, яке дозволило пілотам компанії провести страйк. Концерн заявляє, що 23 листопада через це не зможе обслужити близько 100 тисяч пасажирів.

Lufthansa скасовує майже 880 рейсів 23 листопада через страйк пілотів

Lufthansa скасовує майже 880 рейсів 23 листопада через страйк пілотів 22.11.2016

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що через страйк пілотів 23 листопада перевізник не зможе обслужити близько 100 тисяч пасажирів. Компанія намагається зупинити страйк юридичним шляхом.
Lufthansa та Eurowings страйкуватимуть 22-23 листопада

Lufthansa та Eurowings страйкуватимуть 22-23 листопада 21.11.2016

Профспілки повідомили про страйки пілотів німецького авіаперевізника Lufthansa та бортпровідників її "доньки" Eurowings. Ідеться про тривалий конфлікт щодо умов оплати праці.
Страйк бортпровідників Eurowings та Germanwings вплине на 380 рейсів

Страйк бортпровідників Eurowings та Germanwings вплине на 380 рейсів 27.10.2016

У Німеччині страйк бортпровідників Eurowings і Germanwings торкнеться майже всіх великих аеропортів. Скасовано близько 380 рейсів.
У Німеччині страйкуватимуть бортпровідники Eurowings та Germanwings

У Німеччині страйкуватимуть бортпровідники Eurowings та Germanwings 26.10.2016

Страйк триватиме всю добу 27 жовтня. Скільки рейсів скасують, наразі невідомо. Eurowings запропонувала клієнтам можливості перебронювання та скасування подорожей.
Курйоз в аеропорту Дюссельдорфа: пілот залишив на землі 70 пасажирів

Курйоз в аеропорту Дюссельдорфа: пілот залишив на землі 70 пасажирів 19.06.2016

На борт літака Eurowings потрапила лише частина пасажирів, ще близько 70 лишилися на землі. До Дрездена їм довелося їхати автобусом.

Європейські країни евакуюють своїх туристів із Шарм-ель-Шейха 05.11.2015

Міністерство транспорту ФРН застерігає: літати над Сінайським півостровом небезпечно.

Візова лібералізація з ЄС у глухому куті - DW Новини (05.11.2015) 05.11.2015

Чому затягується ухвалення законів, яких вимагав Євросоюз? Країни ЄС евакуюють своїх туристів із Шарм-ель-Шейха. Українські біженці повертаються з Росії.
Лоукостер Eurowings розпочав виконувати трансконтинентальні рейси

Лоукостер Eurowings розпочав виконувати трансконтинентальні рейси 02.11.2015

Німецька авіакомпанія Lufthansa ставить сміливий експеримент: її донька починає здійснювати трансконтинентальні рейси по нібито бюджетних цінах.
Lufthansa віддала європейські рейси дочці

Lufthansa віддала європейські рейси "дочці" 11.10.2012

Lufthansa визначилася з брендом для нової дочірньої кампанії, якій з наступного року відійдуть рейси на короткі відстані. Компанія оперуватиме під назвою Germanwings.
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