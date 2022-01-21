Зеленський відповів на слова Байдена про загрозу вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова американського лідера Джозефа Байдена про можливість "незначного вторгнення" Росії в Україну. "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває ні незначних жертв, ні маленького лиха від втрати близьких", - написав український лідер у Twitter у четвер, 20 січня. "Кажу це як Президент великої держави України", підкреслив Зеленський.

Глава Білого дому напередодні заявив про безпрецедентні санкції щодо Росії, якщо Москва піде на військове вторгнення в Україну. При цьому Байден визнав наявність розбіжностей серед союзників з НАТО щодо реакції на "незначне вторгнення" російської сторони. Зеленський раніше того ж дня виступив із відеозверненням до співвітчизників, закликавши їх не панікувати на тлі повідомлень про можливу підготовку вторгнення РФ в Україну.

Напружена ситуація навколо України

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За даними Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. США, Німеччина та інші країни закликають Росію відвести війська від українського кордону та погрожують масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Своєю чергою Москва заперечує підготовку до нового вторгнення і закликає США та НАТО надати "гарантії безпеки", вимагаючи скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення НАТО на схід.

Минулого тижня переговори між США та Росією у Женеві, у Раді НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ закінчилися безрезультатно. 19 січня до Києва приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою, у четвер, 20 січня, він провів переговори у Берліні з колегами з Німеччини, Франції та Великобританії, а на п'ятницю запланована його зустріч у Женеві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.