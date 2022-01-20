У Конгрес США внесли вже третій законопроєкт про санкції до Путіна

У Конгрес США внесли вже третій законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна. Його ініціатором став член палати представників (нижньої палати) республіканець Джим Бенкс.

Текст документу, зареєстрованого на сайті Конгресу 19 січня, публікує видання The Washington Post. Зазначається, що законопроєкт має підштовхнути Білий дім розглянути питання санкцій до ймовірного вторгнення РФ.

У разі схвалення закону США потрібно буде визначити, чи є підстави для впровадження санкцій щодо кількох десятків російських офіційних осіб і бізнесменів. До списку ввійшли речник Кремля Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алішер Усманов та інші. Доцільність запровадження санкцій щодо ще однієї групи осіб муситиме визначити президент США Джо Байден. До переліку входять Путін, члени російського уряду та кілька бізнесменів.

Також документ передбачає визнання РФ країною-спонсором тероризму, а "підтримувані Росією збройні сили на Донбасі" - іноземними терористичними угрупованнями. Крім того, у ньому міститься вимога запровадити санкції проти структур, причетних до реалізації проєкту "Північний потік-2" і заборонити операції з російським держборгом.

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Ініціативи демократів і республіканців Сенату

Нині на розгляді Конгресу перебувають також два інші законопроєкти щодо санкцій. Перший з них внесений групою сенаторів (членів верхньої палати) з Демократичної партії. Він передбачає введення персональних санкцій щодо політичного та військового керівництва РФ у разі нападу на Україну. Також документом передбачається запровадження в такому випадку санкцій щодо не менше ніж трьох російських фінансових інституцій з-поміж таких: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Транскапиталбанк" та інші.

Інший законопроєкт зареєстрував сенатор від Республіканської партії. Він передбачає, що у разі нападу на Україну США заблокують майно Путіна, російського прем'єр-міністра, міністра оборони та олігархів. Також, згідно з проєктом, мають бути заборонені операції з російськими компаніями в енергетичній, фінансовій, гірничодобувній та аерокосмічній сферах. До того ж, пропонується негайно відновити санкції проти "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, 19 січня президент США Джо Байден на пресконференції, присвяченій річниці його вступу на посаду, попередив, що Росія заплатить "високу ціну" в разі військового вторгнення в Україну. За його словами, Путін "ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які будуть введені, якщо він піде на цей крок". Байден застеріг, що йтиметься про "жорсткі економічні наслідки".