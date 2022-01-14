У Республіканській партії США теж пропонують санкції до Путіна за Україну

Сенатор від Республіканської партії, заступник голови спеціального комітету з питань розвідки та старший член комітету з міжнародних відносин Сенату (верхньої палати Конгресу) США Марко Рубіо вслід за групою демократів у п’ятницю, 14 січня, також ініціював санкції щодо президента РФ Володимира Путіна у разі нападу Росії на Україну.

"Важливо, що цей законопроект не буде залежати від президента США Джо Байдена, щоб вирішити, що є вторгненням в Україну", - йдеться у заяві сенатора. Згідно з документом, за фактами порушення територіальної цілісності України має слідкувати директор Національної розвідки кожні 20 днів. Інші положення проєкту схожі на пропозиції демократів.

У разі нападу пропонується заблокувати майно Путіна, прем’єр-міністра і міністра оборони РФ та олігархів, а також скасувати їм візи до США. Також, згідно з проєктом, мають бути заборонені операції з російськими компаніями в енергетичній, фінансовій, гірничодобувній та аерокосмічній сферах. Крім того, якщо Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій не припинить надавати послуги підсанкційним російським банкам, санкції також мають бути накладені на SWIFT. До того ж, пропонується негайно відновити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Марафон ініціатив щодо України

Схожий законопроєкт зареєструвала група з 26 демократів 12 січня. За даними американських ЗМІ, його положення отримали схвалення в Білому домі. Водночас у Кремлі ініціативу прирівняли до розриву стосунків між США і РФ.

13 січня Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо "Північного потоку-2", запропонований республіканцем Тедом Крузом. У Білому домі раніше висловлювали побоювання, що це погіршило би стосунки з Німеччиною.

Тим часом 10 січня група конгресменів від Республіканської партії ініціювала інший за змістом законопроєкт про підтримку України. Він передбачає суттєве збільшення військової допомоги українським Збройним силам та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного продажу американських оборонних товарів і послуг.

Розвідки: РФ готує провокації для вторгнення

У п’ятницю Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. Напередодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван казав з посиланням на дані американської розвідки, що Росія закладає основу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Додаткову інформацію від Білого дому він пообіцяв протягом доби.

Ввечері п’ятниці представник Адміністрації США на умовах анонімності повідомив журналістам, що за даними американської розвідки, Росія вже відправила оперативників, які "могли би застосувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних маріонеток", пише агенція АР.

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