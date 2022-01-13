У Кремлі порівняли можливі санкції проти Путіна з розривом відносин зі США

У Кремлі порівняли можливе запровадження Вашингтоном санкцій проти президента Росії Володимира Путіна з розривом відносин між країнами. Про це у четвер, 13 січня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну ініціативу групи сенаторів-демократів.

Читайте також: Блінкен: США готові завдати великої економічної шкоди Росії

Під час спілкування з журналістами увагу представника Кремля звернули на проєкт нових американських санкцій проти РФ, які, зокрема, стосуються і президента Росії Володимира Путіна. У Пєскова поцікавилися, чи може Москва у разі ухвалення цих санкцій відповісти дзеркально та запровадити обмеження проти президента США Джо Байдена. Речник Путіна відповів, що запровадження санкцій "проти глави держави і проти глави Росії" є надзвичайним заходом, який "можна порівняти з розривом відносин", передає агенція "Інтерфакс". "Що готова робити Росія? Росія завжди готова і робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - додав він.

"Зафіксовано розбіжності"

Крім того, за словами представника Кремля, під час переговорів у рамках "дипломатичного марафону" з питань безпеки з США у Женеві та під час засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі, які пройшли напередодні, було "зафіксовано розбіжності" між сторонами. "Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - заявив Пєсков. Він також зауважив, що "були позитивні нюанси", але не в тих питаннях, заради яких ініціювалися зустрічі. При цьому Пєсков не уточнив, про що йдеться. Він також додав, що РФ найближчими днями очікує від США та НАТО відповіді на свої пропозиції у "письмовому вигляді".

Читайте також: Після Ради Росія-НАТО: в Україні просять озброєння і превентивних санкцій

Безпекові переговори

У Відні в четвер проходить засідання постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), на якому тривають переговори щодо зниження напруги між країнами Заходу та Росією, яка стягнула війська до кордонів з Україною. Консультації в межах ОБСЄ є черговим етапом "дипломатичного марафону" щодо врегулювання конфлікту з РФ на цьому тижні. Перемовини між США й РФ щодо питань безпеки відбулись 10 січня в Женеві. На них Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.

12 січня вперше за два з половиною роки пройшло засідання Ради НАТО-РФ. На ньому Росія представила свої пропозиції, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів. В Альянсі відповіли, що не готові до компромісів з цього питання. У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. У Москві підготовку до вторгнення заперечують.