У Сенаті США запропонували санкції проти Путіна у разі вторгнення в Україну

Голова комітету закордонних справ у Сенаті (верхній палаті Конгресу) США Боб Мендез і 25 його колег із Демократичної партії ініціювали законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції щодо Росії у випадку її вторгнення в Україну, повідомляє в середу, 12 січня, офіційний сайт комітету.

У разі нападу документом пропонується ввести персональні санкції щодо політичного та військового керівництва РФ: президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил, а також командирів різних родів збройних сил, включно з повітряно-десантними та військово-морськими.

Також законопроєкт передбачає запровадження в такому випадку санкцій щодо не менше ніж трьох російських фінансових інституцій з-поміж таких: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Транскапиталбанк" та інші.

Дія проєкту поширюється і на компанії РФ, що пропонують безпечні системи грошових переказів, зокрема SWIFT, які банки використовують для міжнародного обміну ключовою інформацією з іншими фінустановами.

Крім того, документ пропонує заборонити операції з суверенним боргом Росії та передбачає визначення додаткових секторів і галузей російської економіки, щодо яких мають бути введені санкції, включно з нафто- й газовидобувними та переробними. В законопроєкті йдеться, що США також мають розглянути всі доступні заходи для запобігання запуску газопроводу "Північний потік-2".

До того ж проєкт передбачає виділення Україні додатково 500 мільйонів доларів безпекової допомоги в разі вторгнення РФ.

Республіканці теж за допомогу

Напередодні, 10 січня, група конгресменів від Республіканської партії США ініціювала інший законопроєкт - він передбачає суттєве збільшення військової підтримки Збройних сил України та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного розгляду питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів і послуг.

У грудні 2021 року президент США Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет на 2022 рік, який передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Втім, у ньому відсутні згадки про санкції проти Росії та "Північного потоку-2", а також поправка, яка би забороняла американцям купувати російський суверенний борг.

Натомість вже цього тижня в Конгресі США відбудеться голосування щодо внесення поправки до оборонного бюджету, яка передбачає запровадження обов'язкових санкцій до оператора газогону Nord Stream 2 AG. Для її ухвалення знадобиться 60 голосів "за" зі 100.