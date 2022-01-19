Блінкен у Києві: США збільшать військову допомогу Україні в разі нападу РФ

Сполучені Штати Америки збільшать військову допомогу Україні в разі нападу Росії, повідомляє Державний департамент США за підсумком зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві в середу, 19 січня.

"У світлі продовження нарощування Росією військової міці в Україні та навколо неї секретар Блінкен знову наголосив, що якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами завдадуть шкоди економіці Росії, посилять присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу та збільшати оборонну допомогу Україні понад те, що вже надають", - йдеться у повідомленні.

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Очікування України

Крім Зеленського, Блінкен також зустрівся у Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. На спільній пресконференції український дипломат наголосив, що очікує від США та європейських партнерів успішної домовленості "про сильний пакет санкцій, які будуть застосовані до РФ" у разі подальшої агресії. Водночас Кулеба висловив сподівання, що Росія продовжить переговори зі США, Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та країнами-учасницями "нормандського формату" (Україною, Німеччиною і Францією) задля дипломатичного вирішення конфлікту.

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Після зустрічей у Києві Блінкен відвідає Берлін 20 січня, де зустрінеться з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), щоб обговорити стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовність завдати РФ серйозних економічних збитків. Згодом Блінкен і Бербок проведуть спільні переговори з міністрами закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і Великобританії Ліз Трасс. 21 січня держсекретар США зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. Росія вимагає від Альянсу зобов'язатись припинити прийом нових членів, зокрема України. 10 січня РФ провела безпекові переговори зі США та РФ, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.