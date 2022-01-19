США: Росія може напасти на Україну "в будь-який момент"

Сполучені Штати Америки (США) вважають, що Росія може "в будь-який момент" напасти на Україну. Про це заявила у вівторок, 18 січня, прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

"Сьогодні ми знаходимося на етапі, коли Росія може в будь-який момент почати вторгнення в Україну", - сказала речниця Білого дому.

За її словами, саме президент РФ Володимир Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає нещодавнє перекидання російських військ до Білорусі для проведення додаткових навчань на східному кордоні з Україною". “Це надзвичайно небезпечна ситуація”, - додала Псакі.

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Нарощування військ Росією біля українських кордонів

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня РФ виступила з вимогами "гарантій безпеки" від США та НАТО. Зокрема, РФ зажадала скорочення американських військ та озброєнь у Європі, відмови від подальшого розширення НАТО на схід.

Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася без помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.