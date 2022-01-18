Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс 12 січня відвідав Київ через скупчення російських військ біля українських кордонів. Під час візиту Бернс зустрівся з представниками української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє у вівторок, 18 січня, з посиланням на власні джерела телекомпанія CNN.

Як зазначається, під час зустрічей глава ЦРУ обговорив поточні оцінки ризику вторгнення Росії до України, а також шляхи деескалації напруженості. CNN нагадує, що ЦРУ не коментує та публічно не оголошує візити директора відомства. Відзначимо, шо Бернс на початку листопада 2021 року літав до Москви та говорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Зустріч з делегацією американських сенаторів

Крім того 17 січня група з семи американських сенаторів зустрілася з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє пресслужба президента України. До складу делегації увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Під час зустрічі глава України подякував Конгресу США за солідарність з українцями на тлі безпекових викликів, а також поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б запобіганню подальшій агресії РФ.

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Крім того, під час розмови, як зазначає пресслужба, була висловлена одностайна позиція, що газопровід "Північний потік–2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому. "Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії", - йдеться в повідомленні.

Підтримка України

Своєю чергою американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Як вказали на Банковій, вони наголосили на "повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки”.

Водночас, як повідомляє CNN, сенатор Мерфі високо оцінив готовність України до боротьби. "Якщо Путін думає, що збирається ввійти в Центральну чи Західну Україну без значної боротьби, то він принципово неправильно зрозумів український народ та його готовність", - наводить його слова CNN.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив CNN, що очікує, що делегація США надасть Конгресу серйозні рекомендації щодо посилення санкцій проти Росії після зустрічі.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.