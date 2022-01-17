 Голова ″Нафтогазу″: ″ПП-2″ сприяє підготовці нападу РФ на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2022

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Новини

Голова "Нафтогазу": "ПП-2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну

"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи, заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко (фото з архіву)

Юрій Вітренко (фото з архіву)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що газопровід "Північний потік–2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну. "Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко газеті Süddeutsche Zeitung у понеділок, 17 січня.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".

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У разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", стверджує Вітренко, оскільки "перші бомби впадуть на них".

"ПП-2" - політичний проєкт

Також Вітренко не погодився із твердженням канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про те, що "Північний потік-2" є виключно економічним, а не політичним проєктом. "Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - заявив він, додавши, що вигоду від "ПП-2" отримуватиме і Німеччина, на території якої він закінчується.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточне рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.

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