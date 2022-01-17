Голова "Нафтогазу": "ПП-2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що газопровід "Північний потік–2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну. "Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко газеті Süddeutsche Zeitung у понеділок, 17 січня.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".

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У разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", стверджує Вітренко, оскільки "перші бомби впадуть на них".

"ПП-2" - політичний проєкт

Також Вітренко не погодився із твердженням канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про те, що "Північний потік-2" є виключно економічним, а не політичним проєктом. "Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - заявив він, додавши, що вигоду від "ПП-2" отримуватиме і Німеччина, на території якої він закінчується.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточне рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.