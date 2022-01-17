Лукашенко анонсував спільні військові навчання Білорусі та Росії

Військові Росії та Білорусі проведуть спільні навчання у лютому 2022 року. Про це заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко у понеділок, 17 січня, повідомляє сайт президента Білорусі.

Під час заслуховування доповіді від військових Лукашенко повідомив, що ще у грудні минулого року домовився з президентом Росії Володимиром Путіним спільно провести "позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі". За його словами, мова іде про "солідні навчання".

Білоруський правитель також висловив занепокоєння через "нарощування військового контингенту" з боку України поблизу кордону між державами. За повідомленням сайту президента Білорусі, поблизу українсько-білоруського кордону проводиться спецоперація "Полісся", до якої залучено до 10 тисяч військовослужбовців. "Тобто динаміка є такою, що йде нарощування військового контингенту на південних кордонах нашої країни", - додав Лукашенко.

Окрім того, Лукашенко висловив занепокоєння перебуванням військових США на території Польщі та країн Балтії. За його словами, мова іде про 8-10 тисяч солдатів. "Американцям тут що робити? Чого нас, Росію дорікати, що ми якісь там маневри проводимо, навчання і так далі, якщо ви за тридев'ять земель сюди приперлися. Що ви тут робитимете? Окремі "гарячі голови" вже відкрито закликають до війни. Ми чуємо ці заяви", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у 2021 році відбулося кілька спільних білорусько-російських військових навчань. У листопаді на полігоні "Гозький", що у Гродненській області, здійснювалася висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спецоперацій збройних сил Білорусі та повітряно-десантних військ Росії. У вересні Білорусь і Росія провели масштабні навчання "Захід-2021", які пройшли на дев'яти полігонах на території Росії і на п'яти полігонах Білорусі, а також у південній частині Балтійського моря.

Заява Лукашенка пролунала на тлі напруження вздовж українсько-російського кордону. Впродовж кількох місяців Росія утримує там контингент у складі понад 100 тисяч військових. Захід та Україна неодноразово закликали Росію повернути її військових до місць їхньої постійної дислокації. Однак, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Росія і надалі утримуватиме свій контингент біля кордонів України.