Після візиту в Україну Блінкен зустрінеться з Лавровим

Під час свого візиту до Європи державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться 21 січня в Женеві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Провести ці переговори урядовці домовилися під час телефонної розмови у вівторок, 18 січня, повідомив високопосадовець держдепартаменту під час телефонного брифінгу, передає кореспондент DW.

На думку чиновника, факт домовленості про зустріч у Женеві заперечує слова заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова про "глухий кут" у переговорах між РФ і США. "Той факт, що секретар Блінкен і міністр Лавров домовилися зустрітися у п'ятницю в Женеві вказує на те, що, можливо, дипломатія не є мертвою. Американська сторона переконана, що єдиний шлях вирішити цей конфлікт успішно - за допомогою дипломатії", - додав співрозмовник DW.

За його словами, зустріч з Лавровим Вашингтон хоче використати, аби зрозуміти, чи є можливість дипломатичного врегулювання та чи готова Росія до справжнього діалогу.

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З чим Блінкен їде до Києва?

Першою зупинкою Блінкена в Європі - 19 січня - буде Київ. Там він хоче розповісти президенту України Володимиру Зеленському та главі МЗС Дмитру Кулебі про розмови з представниками Росії минулого тижня та "разом з Україною подумати над шляхом уперед". "З огляду на центральну роль України в усьому, що ми робимо, йому (Блінкену. - Ред.) важливо здійснити особистий візит до України", - зазначив високопосадовець.

Відповідаючи на запитання про безпекову допомогу США Україні, чиновник держдепу запевнив, що вона триватиме, і наступних поставок варто очікувати найближчими тижнями. "Якщо Росія ще більше вторгнеться в Україну, ми надамо додаткове оборонне обладнання Україні понад те, що ми вже надаємо", - запевнив він на брифінгу.

Чиновник повторив оцінку американських аналітиків, що вторгнення Росії "може статися у будь-який час між серединою січня та серединою лютого". Він додав, що у Вашингтоні дуже уважно слідкують за будь-якими сигналами того, що Росія могла би планувати.

Нагадаємо, що 18 січня стало відомо про поїздку Блінкена до Європи. 19 січня він буде в Києві, а наступного дня відвідає Берлін, де зустрінеться з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock).

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