 Держсекретар США їде до Києва говорити з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022

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Новини

Держсекретар США їде до Києва говорити з Зеленським

Ентоні Блінкен відвідає Київ 19 січня. Крім українських посадовців, він зустрінеться з працівниками американського посольства, яким розкаже про плани на випадок непередбачуваних ситуацій, якщо РФ зважиться на ескалацію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Київ, де проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що Блінкен підтвердить відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. "Держсекретар також зустрінеться з працівниками посольства США та їхніми сім'ями, щоби повідомити про зусилля Держдепартаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія обере подальшу ескалацію", - йдеться у повідомленні.

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Після візиту до Києва 20 січня Блінкен поїде до Берліна, де у нього спершу запланована зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Розмова стосуватиметься стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовності завдати РФ серйозних економічних збитків. Згодом Блінкен і Бербок проведуть спільні переговори з міністрами закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і Великобританії Ліз Трасс.

Нагадаємо, що 10 січня у Женеві відбулись безпекові переговори між США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.

12 січня НАТО і Росія провели засідання вперше за два з половиною роки, на якому РФ вкотре озвучила вимогу до Альянсу припинити прийом нових членів, зокрема України. В НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання готовності України до вступу.

В НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують. Водночас за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, РФ не збирається відводити війська від кордонів з Україною.

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