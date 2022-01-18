Держсекретар США їде до Києва говорити з Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Київ, де проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що Блінкен підтвердить відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. "Держсекретар також зустрінеться з працівниками посольства США та їхніми сім'ями, щоби повідомити про зусилля Держдепартаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія обере подальшу ескалацію", - йдеться у повідомленні.

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Після візиту до Києва 20 січня Блінкен поїде до Берліна, де у нього спершу запланована зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Розмова стосуватиметься стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовності завдати РФ серйозних економічних збитків. Згодом Блінкен і Бербок проведуть спільні переговори з міністрами закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і Великобританії Ліз Трасс.

Нагадаємо, що 10 січня у Женеві відбулись безпекові переговори між США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.

12 січня НАТО і Росія провели засідання вперше за два з половиною роки, на якому РФ вкотре озвучила вимогу до Альянсу припинити прийом нових членів, зокрема України. В НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання готовності України до вступу.

В НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують. Водночас за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, РФ не збирається відводити війська від кордонів з Україною.