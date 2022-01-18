NYT пише, що дипломатів РФ почали вивозити з України: Москва заперечує

Американське видання The New York Times (NYT) у понеділок, 17 січня, заявило про те, що Росія на початку січня почала вивозити родини дипломатів з України. Водночас у МЗС РФ та України заперечили цю інформацію.

Зокрема, NYT з посиланням на неназваного українського посадовця з органів безпеки повідомило, що із посольства РФ у Києві 5 січня було вивезено автобусами до Москви 18 людей, переважно дітей та дружин дипломатів. У наступні дні ще близько 30 людей виїхали з посольства Росії у Києві та консульства у Львові. За словами співрозмовника видання, дипломати у двох інших консульствах отримали розпорядження готуватись до виїзду з України.

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МЗС України та Росії не підтверджують евакуацію

Водночас міністерство закордонних справ РФ спростувало евакуацію своїх співробітників. "Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі", - йдеться у відповіді агентству “Інтерфакс”.

Українське МЗС також не отримувало нформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ Росії з України, повідомив речник відомства Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook. При цьому він додав, що посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників.

Україна не планує евакуацію своїх дипломатів з РФ

Зі свого боку, за словами Ніколенка, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ. "На території Росії функціонують у штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську. Незважаючи на складні умови, наші дипломати та консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян у Росії", - наголосив речник МЗС.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.